京華城大辯論前哨戰登場！提示逾3400項證據　柯文哲11被告全到齊

▲柯文哲被控於京華城等案涉犯圖利、收賄與公益侵占等罪嫌，到案曾被羈押禁見1年。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城等案，休兵1個多月後，今（11）起連續2天全日開庭提示證據，柯文哲等11名被告全員到齊，合議庭預先整理臚列3400多項非供述證據、170多人偵審供述證據，將由檢辯雙方表示意見，此階段為法定必須過場的流程，真正的訴訟攻防，是下周一（15日）起的言詞辯論，暫訂連續8個工作日，並預留4個工作日備用。

此外，柯文哲不服北院合議庭僅裁准宣判後5日，以類似錄影轉播方式「公開播送」本案言詞辯論與宣判的法庭錄音錄影，昨（10日）遞狀抗告，繼續爭取全程Live直播，合議庭今將當庭確認其他會入鏡的被告與律師，是否也要抗告，預定今開完庭再一併將抗告案送交高院審理。合議庭裁准的「公開播送」，表定從下周一開始錄製。

▲柯文哲近期高調復出，預告「土城研習十講」將在今（11日）晚間登場。（圖／取自柯文哲YouTube）

台北地檢署去年（2024年）12月26日起訴本案，檢附卷證共148宗，移審北院至今近1年，又增加30多宗卷證。本案最近一次開庭，是今年（2025年）10月30日，當天同案被告吳順民完成作證、並勘驗同案被告黃景茂偵訊光碟，隨即休兵至今天重新開庭。

合議庭趕工整理造冊3400多項非供述證據、全案偵審期間170多人的供述證據，預先傳送給檢辯雙方核對、準備相關意見，因數量過於龐大，時間與體力均難以比照其他案情較單純的個案，由審判長逐一朗讀證據名稱與內容，所以會簡化成搭配投影片唸出證據目錄編號，以求流程順暢簡潔。

此階段用意為再次確認審判會引用的證據真實性、合法性與關聯性，是法定必須過場的流程，以免程序瑕疵成為上訴理由，辯方也可再度質疑不利被告的證據能力。

例如柯文哲被控收取沈慶京1500萬元賄賂，檢方是以搜索柯家查扣編號「A1-37」行動硬碟，內存名為「工作簿」的Excel檔案，記載1筆「日期2022/11/1-姓名小沈-數字 1500-公司-用途-經理人沈慶京」為主要依據，加上「工作簿」記載的多名捐款人出庭作證為輔。

但柯文哲與律師團先前質疑檢方查扣這顆硬碟時，保全程序不完整，難以確認內存資料有無遭變動或污染，而審理時直接讀取硬碟，更可能已破壞資料原始性、形成「證據斷鏈」，柯數度否認「工作簿」是他親自製作與存檔。

因此在提示證據時，柯文哲與律師團可能再度質疑「A1-37」行動硬碟與「工作簿」檔案的證據能力，呼應柯文哲反批檢方從查扣手機、電腦拼湊故事、入人於罪的辯詞。

不過全案真正攻防焦點，是下周一（15日）開始、暫訂連續8個全天的言詞辯論，前2天（15日、16日）11名被告仍得全員到齊，預料檢辯雙方每人發言時間，都是以小時為單位，很可能出現每天開庭逾8小時的消耗戰。

柯文哲在言詞辯論程序表定共須出庭6天，僅19日周五、22日周一輪空2天。合議庭暫訂24日周三平安夜當天辯論終結，包括鼎越開發公司、木可公關公司均可在辯結前參與審理表示意見。若未能如期辯結，合議庭預留26日到31日跨年當天共4個工作天，做為預備庭期。