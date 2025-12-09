　
社會 社會焦點 保障人權

盜刻主管印章、偽造收據騙補助　嘉義縣女社工詐113萬遭起訴

▲嘉義地檢署對涉案10人提起公訴。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義地檢署依違反《貪污治罪條例》、詐欺、偽造文書及偽造印章等多項罪嫌提起公訴。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義縣政府社會局所屬社福中心發生重大弊案，31歲高姓約聘社工涉嫌利用職務之便，長期侵占個案款項、偽造收據向親友及慈善單位詐財，甚至盜刻主管職名章申請補助，犯罪時間長達近2年，累計不法所得高達113萬7,167元。全案經法務部廉政署調查後移送，檢方已依違反《貪污治罪條例》、詐欺、偽造文書及偽造印章等多項罪嫌提起公訴。

起訴書指出，高女自111年3月起至113年4月，於嘉義縣社會局某社福中心擔任約聘社工，負責弱勢及脆弱家庭個案管理與資源媒合，具有公務員身分。她因經濟壓力沉重，竟動起歪腦筋，陸續侵占個案及家屬委託保管的金融卡與存簿資金，短短4個多月內提領64萬餘元，實際僅支付28萬的醫療與生活費，其餘36萬餘元全數中飽私囊。

此外，她還侵占個案親屬交付保管的現金4,463元。更誇張的是，高女還偽造藥局、禮儀社收據，向個案親友誆稱代墊醫療、喪葬費用，多次詐騙59萬餘元，並進一步假借轉介名義，向多個慈善單位詐領補助款與物資16萬餘元。

檢方進一步發現，高女甚至未經主管同意，盜刻督導李姓主管職名章，偽造轉介文件對外申請補助，後因印章遺失，竟再次重製新章繼續犯案，手法膽大妄為。直到個案家屬察覺帳目異常、向社會局陳情，慈善單位也發現補助對象早已搬離，案件才東窗事發。高女自知逃不過法律制裁，才於113年4月15日主動向廉政署南部地區調查組自首。

檢方認定其犯下3次侵占公款、18次利用職務詐欺、6次行使偽造私文書及1次偽造印章等罪，並建請沒收全部不法所得113萬7,167元，同時沒收偽造的職名章，全案依法起訴。

12/07 全台詐欺最新數據

355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵
快訊／新北刑大代理副隊長遭檢舉　檢調約談3人
快訊／中國、俄羅斯11架軍機　進入南韓「防空識別區」
新竹貴婦下載App　慘遭詐騙1500萬
李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論
南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

快訊／新北市刑大爆洩密案！代理副隊長遭檢舉　檢調約談3人

盜刻主管印章、偽造收據騙補助　嘉義縣女社工詐113萬遭起訴

快訊／台南國8便道3車撞一堆！2人受困水肥車　1人雙腿變形

栽在「交易糾紛」！台南皮條客出獄死性不改　媒介泰籍女下海被逮

詐團開實體店月騙3500萬！警攻堅還有人上門買泰達幣　6人收押

桃警逮2藥頭！他假配合卻催油門想逃被壓制　住處搜出喪屍煙彈

訓練殺手16槍奪命！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕

南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

快訊／火燒知名石頭火鍋！停業裝修火煙狂竄...35人16車急灌救

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

即／火燒知名石頭火鍋　停業裝修火煙狂竄

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

4妹子酒後吵架　他見女友被推怒了

清潔工帶廢棄辦公椅回家　一二審全無罪

台北女租車暴衝撞停車場！柵欄、繳費機全毀

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

陳怡君涉貪開庭又哭了　神秘男子貼身護送

他被騙1元堅持提告　人頭戶下場曝光

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村遭羈押禁見

預算翻倍詐騙不減！　藍委要求打詐中心研擬補償基金

預算翻倍詐騙不減！　藍委要求打詐中心研擬補償基金

114年度打詐相關預算飆升至69.9億元，是113年度的4.6倍，115年度更上看83億元。國民黨多位立委今（9日）共同舉行「預算翻倍詐騙不減 檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會，痛批政府把打詐當成預算競賽與作文比賽，要求重寫KPI、強化監管網路平台與虛擬資產境外交易所落地監管，並落實追贓優先與人權保障，以及追贓返還與被害人補償機制等，提出具體書面改善方案，送交立法院並對外公開接受檢驗。

60官兵賣帳戶助詐團　趙少康批是民進黨的錯

60官兵賣帳戶助詐團　趙少康批是民進黨的錯

陸通緝100名電信網路詐騙犯　獎金85萬元

陸通緝100名電信網路詐騙犯　獎金85萬元

不滿劉世芳封小紅書　蔣：臉書跟line打詐成效？

不滿劉世芳封小紅書　蔣：臉書跟line打詐成效？

嘉義遊覽車擦撞農耕車　疑視線死角釀禍

嘉義遊覽車擦撞農耕車　疑視線死角釀禍

嘉義社工詐騙

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

即／火燒知名石頭火鍋　停業裝修火煙狂竄

台灣客「死守電視」　一票台人曝真相笑噴

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

