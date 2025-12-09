盜刻主管印章、偽造收據騙補助　嘉義縣女社工詐113萬遭起訴

▲嘉義地檢署依違反《貪污治罪條例》、詐欺、偽造文書及偽造印章等多項罪嫌提起公訴。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義縣政府社會局所屬社福中心發生重大弊案，31歲高姓約聘社工涉嫌利用職務之便，長期侵占個案款項、偽造收據向親友及慈善單位詐財，甚至盜刻主管職名章申請補助，犯罪時間長達近2年，累計不法所得高達113萬7,167元。全案經法務部廉政署調查後移送，檢方已依違反《貪污治罪條例》、詐欺、偽造文書及偽造印章等多項罪嫌提起公訴。

起訴書指出，高女自111年3月起至113年4月，於嘉義縣社會局某社福中心擔任約聘社工，負責弱勢及脆弱家庭個案管理與資源媒合，具有公務員身分。她因經濟壓力沉重，竟動起歪腦筋，陸續侵占個案及家屬委託保管的金融卡與存簿資金，短短4個多月內提領64萬餘元，實際僅支付28萬的醫療與生活費，其餘36萬餘元全數中飽私囊。

此外，她還侵占個案親屬交付保管的現金4,463元。更誇張的是，高女還偽造藥局、禮儀社收據，向個案親友誆稱代墊醫療、喪葬費用，多次詐騙59萬餘元，並進一步假借轉介名義，向多個慈善單位詐領補助款與物資16萬餘元。

檢方進一步發現，高女甚至未經主管同意，盜刻督導李姓主管職名章，偽造轉介文件對外申請補助，後因印章遺失，竟再次重製新章繼續犯案，手法膽大妄為。直到個案家屬察覺帳目異常、向社會局陳情，慈善單位也發現補助對象早已搬離，案件才東窗事發。高女自知逃不過法律制裁，才於113年4月15日主動向廉政署南部地區調查組自首。

檢方認定其犯下3次侵占公款、18次利用職務詐欺、6次行使偽造私文書及1次偽造印章等罪，並建請沒收全部不法所得113萬7,167元，同時沒收偽造的職名章，全案依法起訴。