政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預算翻倍詐騙不減！　藍委要求打詐中心研擬補償基金

▲▼ 藍委召開「預算翻倍詐騙不減 檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會 。（圖／藍委張智倫辦公室提供）

▲藍委召開「預算翻倍詐騙不減 檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會。（圖／藍委張智倫辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

114年度打詐相關預算飆升至69.9億元，是113年度的4.6倍，115年度更上看83億元。國民黨多位立委今（9日）共同舉行「預算翻倍詐騙不減 檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會，痛批政府把打詐當成預算競賽與作文比賽，要求重寫KPI、強化監管網路平台與虛擬資產境外交易所落地監管，並落實追贓優先與人權保障，以及追贓返還與被害人補償機制等，提出具體書面改善方案，送交立法院並對外公開接受檢驗。

藍委張智倫指出，從111年打詐綱領1.0的1.28億元，到1.5版的15億元，再到2.0版加上各部會計畫，114年度打詐相關預算已來到近70億元，115年度更編列83億元，「錢一路加碼，法一部一部修，為什麼被詐騙的案件數與財損還是降不下來？」他強調，預算效能與KPI必須說清楚，不是只看宣導場次，而是「財損有沒有減少」、「追贓有沒有增加」。

張智倫質疑，國人到銀行領10萬元可以被關切4小時，臉書、Threads等平台卻充斥假廣告，政府對守法民眾嚴格、對境外平台寬鬆，「這種雙標必須徹底檢討」，並要求行政院打詐指揮中心在一個月內，提出跨部會打詐預算與KPI的完整對照表，以及追贓返還具體成效。

吳宗憲表示，詐騙是民怨第一名，行政院報告與民意處於「平行時空」。並引用路透社數據指出，臉書Meta每年靠詐騙廣告獲利百億美元，數發部僅被動下架貼文，猶如「只打蟑螂不除蟑螂窩」，應強勢要求平台調整演算法，提出具體的詐騙廣告減量與透明度KPI。且國內八成虛擬資產交易流向海外，金管會卻毫無強制力，導致境外平台成洗錢天堂。

吳宗憲呼籲，數發部和金管會應落實「平台演算法監管」與「虛擬資產實質落地」，否則預算將淪為空談。且被害人最在乎「錢能否拿回來」，法務部應將「追贓賠償」列為首要任務，積極查扣不法所得。司法院應將「被害人數」、「詐騙規模」與「是否賠償」列入具體審酌標準，絕不能再讓詐團有「高報酬、低風險」的心態，讓人民看得到司法正義。

林沛祥指出，詐騙本質上是一種「高效率的搶劫」，最可怕的是已經形成完整產業鏈，產值動輒上看千億元。打詐儀表板上的統計呈現出非常沉重的現實，如果只靠公部門防詐絕對不夠，必須同時從法律制度、科技工具、金融監理三個面向全面強化。

林沛祥呼籲，民眾最關心的不只是怎麼防詐，更是「受害後有沒有機會拿回來」。政府要重建人民的信任，就要讓大家真的能感受到，詐騙不再是「高報酬、低風險」的犯罪，讓國人有一天可以大聲說出「我們不是詐騙王國」。

葛如鈞表示，希望主管機關能更有效打擊詐騙，透過完善立法讓中華民國不再籠罩於「詐騙之島」的陰影之下；然而目前的狀況卻變成「打詐未成，民眾先受害」。葛如鈞強調，數位人權是當前AI與科技快速發展下，全球關注的重要議題，政府在打詐之餘更應保障民眾基本權益。

葛如鈞指出，近日接獲陳情，一般民眾的銀行帳戶竟遭莫名封禁長達2年，期間無法交易，解除封禁後，相關的補償機制在哪裡？他質疑，「錯封人民帳號、侵害財產權，難道不用負責？」呼籲主管機關應立即檢討現行政策，建立透明、可申訴的制度，避免無辜民眾成為政府打詐過當的犧牲品。

四位立委強調，打詐是總體戰，70億到83億的預算不能只是大撒幣。行政院打詐指揮中心與各部會應在一個月內，針對公聽會提出的各項痛點，包括，預算效能與KPI重寫、阻詐與人權的平衡、境外平台與虛擬資產的落地監管、以及追贓返還與被害人補償機制等，提出具體書面改善方案，送交立法院並對外公開接受檢驗。

12/07 全台詐欺最新數據

355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

盜刻印章、假收據騙補助　女社工詐113萬遭起訴

盜刻印章、假收據騙補助　女社工詐113萬遭起訴

嘉義縣政府社會局所屬社福中心發生重大弊案，31歲高姓約聘社工涉嫌利用職務之便，長期侵占個案款項、偽造收據向親友及慈善單位詐財，甚至盜刻主管職名章申請補助，犯罪時間長達近2年，累計不法所得高達113萬7,167元。全案經法務部廉政署調查後移送，檢方已依違反《貪污治罪條例》、詐欺、偽造文書及偽造印章等多項罪嫌提起公訴。

60官兵賣帳戶助詐團　趙少康批是民進黨的錯

60官兵賣帳戶助詐團　趙少康批是民進黨的錯

陸通緝100名電信網路詐騙犯　獎金85萬元

陸通緝100名電信網路詐騙犯　獎金85萬元

不滿劉世芳封小紅書　蔣：臉書跟line打詐成效？

不滿劉世芳封小紅書　蔣：臉書跟line打詐成效？

15天賺40萬夢碎　苦主倒賠220萬

15天賺40萬夢碎　苦主倒賠220萬

