AI＋VR教學亮相教育科技展　南市領航教師示範沉浸式課堂

▲台南市崇學國小領航教師示範生成式AI學伴教學，引導學生探索能源與永續議題。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市推動數位教育佈局多年，今年在「2025台灣教育科技展」再度秀出成果。崇學國小與長安國小聯袂登場，由領航教師直接在現場示範AI、VR融入教學的操作與應用，從生成式AI學伴到沉浸式虛擬情境，帶領學生跨出課本、走進場景，打造真正「有感」的學習體驗。

市長黃偉哲表示，台南從早年智慧學習環境建置，到如今AI、VR全面導入，正一步步落實教育數位轉型。透過領航教師體系與跨校共學模式，不只把科技帶進教室，也融入學生的思考與探索歷程。他強調，未來南市將結合在地特色課程，深化生成式AI在教學現場的應用，打造「以科技驅動、以人為本」的智慧教育城市。

教育局長鄭新輝表示，臺南教師已能熟練使用數位學習平台與AI支持系統，在課堂中推動學生中心的學習模式。領航教師更是推手，懂科技、會教學，也能協助同儕提升數位教學力。他指出，VR的導入讓學生能「走進歷史、進入自然」，把抽象知識化成具象感知，讓孩子從被動聆聽變成主動探索，強化自主與合作學習深度。

崇學國小領航教師張琬翔示範「e度解密能源」課程，結合生成式AI學伴，引導學生提出問題、彙整資訊，探討再生能源與永續發展。學生不再只是聽講，而是透過AI協助建立思考架構，練習分析與統整。

長安國小教師黃品甄則以「玩樂之聲PLUS—海洋篇」展演VR課程，學生戴上設備彷彿潛入深海，透過虛擬互動理解聲音在不同介質中的傳導，並從海洋聲景延伸到環境永續議題，讓抽象的科學原理「看得見、聽得到」。

數位學習推動辦公室主任高誌健指出，目前臺南已有 58 所學校加入數位陪伴機制，領航教師協助共備與課程研發，使科技教學不只存在展示場，而是真正落地。

他強調，未來將推進生成式AI應用、跨校教案設計與數據分析，讓科技不只是工具，而是推動學生主動學習的力量。