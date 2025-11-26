　
民生消費

挑戰最巨啤酒杯！台啤KING SIZE「聖誕登場」一口入魂喝出健身線條？

▲▼ 啤酒,聖誕節,台啤,限定禮物,集點,7-ELEVEN,台灣啤酒,冬季。（圖／資料照）

▲聖誕節不只交換禮物，更要一起舉杯！「台啤集點GO」活動登場，限量台啤榮耀重量杯與香氛蠟燭成最夯節慶話題！（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

聖誕節不只要交換禮物，更要一起「開喝過節」！當街頭閃爍燈飾、空氣瀰漫甜暖氣息，啤酒人的節慶儀式也正式開跑。今年冬天，台灣啤酒攜手7-ELEVEN推出「台啤集點GO」活動，不只讓你乾杯慶祝，更要讓你「喝出肌肉線條」！從氛圍感滿滿的酒杯香氛蠟燭，到全台限量500個、比臂力還重的「台啤榮耀重量杯」，打造屬於大人版的聖誕派對——有乾杯才算過節！

▲▼ 啤酒,聖誕節,台啤,限定禮物,集點,7-ELEVEN,台灣啤酒,冬季。（圖／資料照）

1200ml的力量！喝一口都像在健身
這次最受矚目的主角，就是全台限量500個的「台啤榮耀重量杯」。重點是，這款啤酒杯光是杯身就重達1.3公斤，容量更是高達1200ml，3罐啤酒也裝不滿，裝滿啤酒的總重量更超過2.5公斤！

這款霸氣登場的重量級酒杯，被網友封為「啤酒界的健身神器」，手握金色杯身，氣泡翻騰的瞬間，就像是在比拚力與榮耀的儀式。派對上誰能單手高舉這杯，還能保持帥氣表情？這絕對就是今年聖誕節網路社群最吸睛的挑戰賽。你沒看錯！邊喝啤酒還能順便鍛鍊手臂線條，一口入魂、舉杯稱王，只有真正懂喝、敢挑戰的啤酒勇者，才配擁有這一杯榮耀——這就是真正的台啤王者認證！

▲▼ 啤酒,聖誕節,台啤,限定禮物,集點,7-ELEVEN,台灣啤酒,冬季。（圖／資料照）

台啤王者認證儀式，買一罐就集一點！
想成為那個舉起榮耀的人嗎？11月26日至12月23日活動期間，只要在7-ELEVEN購買台啤罐裝系列，每罐即可獲得1點，累積36點就能搶先兌換「台啤榮耀重量杯」，全台限量500名勇者——舉得起的都是傳說，錯過就只能等明年！

▲▼ 啤酒,聖誕節,台啤,限定禮物,集點,7-ELEVEN,台灣啤酒,冬季。（圖／資料照）

不當勇者，也能當個「暖心啤酒天使」！
不想比力氣的你，也能成為這個冬夜最有儀式感的氣氛擔當！此次活動，集滿15點，即可兌換「暖心酒杯香氛蠟燭」（兩款隨機，限量3,200個），當燭光映照在酒杯造型的玻璃上，浪漫微光與香氣交錯，讓人沉浸在冬夜裡最溫柔的片刻。蠟燭點燃的瞬間，空氣裡散發出溫柔又有個性的淡淡啤酒麥香，讓冬夜多一點溫度，也多一點微醺的浪漫。

迎接期待已久的年末，不如就點一盞特製香氛蠟燭、開一罐台啤，看著氣泡微閃、燭光搖曳，彷彿整個世界都慢下來。這樣的冬天，不需要大雪也很浪漫！

330ml金牌ONE，mini版的聖誕快樂剛剛好！
當然，經典人氣款也不能少！這款金牌ONE雖非新品，卻是許多粉絲最愛的小確幸。只要集滿12點，就能免費兌換0.33L金牌ONE！小巧尺寸、一人一罐舉杯最剛好，派對桌上整齊排開的台灣啤酒陣列，也將成為今年最搶眼的節慶風景。

聖誕趴「最禮嗨」！台啤集點GO讓開瓶聲成為冬日節奏
聖誕樹、星星擺飾還沒到貨也沒關係，只要走進7-ELEVEN，拿起一罐台啤就能開啟節慶模式！讓每一次的開瓶聲，都成為冬日最動聽的節奏！

活動期間：2025/11/26～12/23
兌換截止：2025/12/25（數量有限，送完為止，錯過這波就只能等明年！）

*本次集點活動品項排除600ml瓶裝經典台灣啤酒、600ml瓶裝金牌台灣啤酒、330ml金牌FREE啤酒風味飲料。
禁止酒駕 找代駕 保平安

11/24 全台詐欺最新數據

挑戰最巨啤酒杯！台啤KING SIZE「聖誕登場」一口入魂喝出健身線條？

達美樂聖誕推「抹茶火山」3新品　必勝客「嫩牛大蝦起司」回歸

達美樂聖誕推「抹茶火山」3新品　必勝客「嫩牛大蝦起司」回歸

搶攻聖誕月+跨年商機，2大速食品牌齊出招，達美樂宣布推出3款新品有抹茶火山披薩、頂鮭豪牛雙饗披薩及起司火山口拼盤，12月1日起正式上市；必勝客即日起則搬出回歸的「嫩牛大蝦起司比薩」，還有全新黑鑽松露火山熔岩餅皮、德國豬腳海陸盛宴拼盤。

啤酒、聖誕節、台啤、限定禮物、集點、7-ELEVEN、台灣啤酒、冬季

