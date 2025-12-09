快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權益

▲立法院長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委陳玉珍的《立法院組織法》修正草案被批評讓國會助理勞動權益倒退，甚至是替特定人士除罪化，反彈聲浪極大，立法院國會助理工會的幹部除發起「國會助理連署聲明」外，也打算12日找立法院長韓國瑜陳情。對此，韓國瑜今（9日）表示，立法院尊重每一位委員的提案權，但他要強調的是，國會助理是國會組成非常重要的一環，他身為院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

針對上述修法爭議，韓國瑜9日晚間表示，稍早收到立法院國會助理工會理事長李永誠、監事召集人王忠智等工會代表，針對近期《立法院組織法》等修正案的提出與審議，提出許多擔心或不同角度的看法，相關陳情他都收到了，也充分理解。

韓國瑜說，首先，立法院尊重每一位委員的提案權，對於每位委員修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，立法院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。

韓國瑜表示，同時，他想強調的是，國會助理是國會組成非常重要的一環，是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是立法院的家人，他身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

韓國瑜表示，最後，誠摯感謝每位國會助理同仁的付出，默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，讓台灣的民主治理更加成熟、穩健推進。