政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍推「助理費除罪化」　張博洋痛批：把貪污包裝成制度改革

▲藍推「助理費除罪化」！張博洋痛批：把貪污包裝成制度改革。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲藍推「助理費除罪化」！張博洋痛批：把貪污包裝成制度改革。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨立院黨團提出「助理費除罪化」修法，引爆輿論撻伐，高雄市議員張博洋痛批國民黨：「從吃銅吃鐵，到現在吃到助理費！」，直指國民黨籍立委陳玉珍與其連署的28名藍委提出的修法版本，本質上就是將詐領助理費全面合法化，企圖把貪污合理包裝成制度改革，助理費淪為民代「小金庫」。

國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》第32、33、35條條文，但被批弱化公費助理制度機制、侵害公費助理權益，甚至替特定人士將助理費除罪化。陳玉珍今（9日）表示，她提出的修法是有依據且經嚴縝研究，不要污名化提案連署立委想自肥，強調她不會撤案。

張博洋痛批國民黨：「從吃銅吃鐵，到現在吃到助理費！」，直指國民黨籍立委陳玉珍與其連署的28名藍委，在立法院提出的「助理費統籌運用、免檢據核銷」修法版本，本質上就是將詐領助理費全面合法化，企圖把貪污合理包裝成制度改革。

▲張博洋痛批國民黨：「從吃銅吃鐵，到現在吃到助理費！」（圖／記者賴文萱翻攝）

▲張博洋痛批國民黨：「從吃銅吃鐵，到現在吃到助理費！」（圖／記者賴文萱翻攝）

張博洋說，該案把原本應該保障助理薪資、維繫國會專業的制度，直接降格成民代個人的「零用金」、「小金庫」。如果這樣的法案通過，受損的不只是民代助理、政治倫理，而是整個國家的民主韌性與安全。 ​

長年以來，台灣的政治圈不乏人頭助理、虛報薪資的貪污案例，某些不肖民代利用「公費助理名單」把國家編列給專業幕僚的公帑轉手放進自己口袋，不管是低薪高報、回捐、公積金等手法就跟詐騙集團行騙一樣層出不窮。

如今身為修法者的國民黨立委諸公直接不演了，只要把助理費變成「立委自由運用的統籌款，不用核銷」，那助理是否存在、薪資是多少、名單有沒有送審，都不再重要。

之後立委就可以聘一個人，只發最低工資，卻把四、五十萬的公費一口氣收下；也可以乾脆不聘人，把整筆當作私人支出，未來不管是挪做政治酬庸，聘用親信、樁腳都不再被檢視。 ​

張博洋進一步說明，民代助理並非一般行政人員，而是政治運作的專業中樞。工作內容包含撰寫法案、準備質詢、研究預算、了解民意、調閱資料，是國會能否正常運轉的核心基礎，又或是擔任文案美編、社群管理、經營地方組織、立委的行程隨行等，工作內容可以說是包含高度專業卻又同時包山包海。

但如果助理費變成立委的私房錢，薪資不再有固定結構，而只是「老闆想給多少就多少」，那麼專業幕僚就會因為職場環境的不透明及惡化而快速流失。 ​

張博洋另指出，台灣政治圈早已出現「助理遭中共滲透」的真實案例，國民黨、民進黨都有助理遭中共情報單位吸收，涉及向中國提供國會動向、收集敏感資訊，甚至提供外洩文件的事件。

包括2020年的陳惟仁案或是2025年的盛礎纓案，都還歷歷在目，這些不是電影橋段，而是檢調偵辦過、公開上新聞的國安案件。

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者林敬旻攝）

這類滲透能發生，原因之一就是助理薪資普遍偏低、制度不透明、監督不夠完善，低薪高壓的環境，讓外部勢力更有機會用金錢、資源、境外旅費，換取助理的合作，國民黨提出這種不受監督的黑箱制度不是改善，而是在國家的立法中心挖一個巨大的國安漏洞直通中國。 ​

張博洋批評，真正需要釐清、改革的，不是制度本身，該被摒棄的是選擇犯罪的民代。如果因為少數涉案立委需要「脫罪」，就讓全體助理的勞動權益倒退數十年，讓立委免除監督、金流變黑箱，讓國會透明度下降，讓國安風險提升，那這根本不是改革，而是一場集體倒退。 ​

助理制度需要改革，國家是需要更透明的助理聘任制度、合理的薪資結構、明確的職務規範，以及更好的保障，但改革的內容應該是「補漏洞」，不是「破壞制度本體」。 ​

張博洋嚴正呼籲，對於國民黨提出這樣荒謬的修法，全國各級民代都應該要嚴正拒絕，不應為了幫少數涉貪民代解套，就讓整個國家的民主品質跟著陪葬，國民黨應全面退回助理費除罪化法案！

推薦閱讀

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

相關新聞

立院藍白再度封殺1.25兆國防特別預算　民進黨批：替鄭習會鋪路

立院藍白再度封殺1.25兆國防特別預算　民進黨批：替鄭習會鋪路

藍白今（9日）於立法院程序委員會中再度聯手封殺國防特別預算。對此，民進黨發言人韓瑩痛批，北京要求鄭麗文提供的「三張門票」其中之一，就是阻擋國安法案，雖然鄭麗文嘴上否認，卻透過黨團實際行動替「鄭習會」鋪路。

沈伯洋談不副署：行政VS立法直接對決　解散國會讓人民知道問題在哪

沈伯洋談不副署：行政VS立法直接對決　解散國會讓人民知道問題在哪

艋舺青山王祭登場　12/9-11暗訪時間路線曝光

艋舺青山王祭登場　12/9-11暗訪時間路線曝光

屢遭威脅仍被酸被害妄想　沈伯洋嘆：若是精神病為何中國要通緝？

屢遭威脅仍被酸被害妄想　沈伯洋嘆：若是精神病為何中國要通緝？

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

