中央、嘉市、竹市都普發現金　綠點9縣市長：議會提案了要不要發？

民進黨轟「地方政府有錢普發現金，藍白惡修《財劃法》逼中央舉債分錢沒道理」。



記者杜冠霖／台北報導

行政院普發一萬元後，嘉義市、新竹市也分別跟上普發現金行列。對此，民進黨今（9日）點名9個地方議會已經提案普發現金的國民黨執政縣市，指當初要求中央普發現金的時候，國民黨喊得很大聲，現在中央已經做了，怎麼輪到縣市議會提案的時候，國民黨籍的縣市長除了黃敏惠以外，就都不願意了呢？且地方政府有錢普發現金，更顯得藍白惡修《財劃法》逼中央舉債分錢沒道理。

民進黨指出，嘉義市長黃敏惠在市務會議通過以「不舉債」方式振興經濟普發6000元，新竹市政府也在明年度預算中編列經費，預計發給市民每人5000元。事實上，有機會拿到錢的不只嘉義市、新竹市的市民，許多地方縣市議會，也因為地方財政有歲計賸餘，要求縣市政府普發現金。

民進黨也一一點名，請問台北市長蔣萬安，台北市議會民進黨團提案普發21,000元現金，國民黨團也贊成，要不要發？請問新北市長侯友宜，新北市議會民進黨團提案普發46,000元現金，國民黨團也未反對，要不要發？請問桃園市長張善政，桃園市議會提案通過普發15,000元現金，要不要發？

請問台中市長盧秀燕，台中市議會民進黨團提案普發50,000元現金，已經付委審查，如果提案通過，要不要發？請問基隆市長謝國樑，基隆市議員在議會提出動議建議市政府應普發20,000元現金，要不要發？請問新竹縣長楊文科，新竹縣議會提案通過普發34,000元現金，要不要發？請問彰化縣長王惠美，彰化縣議員建議縣府比照新竹市發放5,000元，要不要發？

請問雲林縣長張麗善，雲林縣議員提案應比照中央「還稅於民」的精神，普發1萬元，要不要發？請問花蓮縣長徐榛蔚，花蓮縣議會曾決議通過普發縣民5萬元，要不要發？

民進黨指出，當初要求中央普發現金的時候，國民黨喊得很大聲，現在中央已經做了，怎麼輪到縣市議會提案的時候，國民黨籍的縣市長除了黃敏惠外，就都不願意了呢？

民進黨直言，既然新竹市、嘉義市等地方政府有餘裕發錢，不就說明了國民黨、民眾黨在立法院兩度惡修《財劃法》逼中央舉債分錢給地方，第一次從中央搬走4,165億元統籌分配稅款，第二次則規定補助款 「只能多、不能少」逼迫中央違法舉債破上限，這些修法，其實並沒有必要啊，「地方已經有錢普發，中央還必須舉債多分錢給地方，道理何在？」