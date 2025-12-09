　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中央、嘉市、竹市都普發現金　綠點9縣市長：議會提案了要不要發？

▲▼民進黨轟「地方政府有錢普發現金，藍白惡修《財劃法》逼中央舉債分錢沒道理」圖卡。（圖／民進黨提供）

▲民進黨轟「地方政府有錢普發現金，藍白惡修《財劃法》逼中央舉債分錢沒道理」。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

行政院普發一萬元後，嘉義市、新竹市也分別跟上普發現金行列。對此，民進黨今（9日）點名9個地方議會已經提案普發現金的國民黨執政縣市，指當初要求中央普發現金的時候，國民黨喊得很大聲，現在中央已經做了，怎麼輪到縣市議會提案的時候，國民黨籍的縣市長除了黃敏惠以外，就都不願意了呢？且地方政府有錢普發現金，更顯得藍白惡修《財劃法》逼中央舉債分錢沒道理。

民進黨指出，嘉義市長黃敏惠在市務會議通過以「不舉債」方式振興經濟普發6000元，新竹市政府也在明年度預算中編列經費，預計發給市民每人5000元。事實上，有機會拿到錢的不只嘉義市、新竹市的市民，許多地方縣市議會，也因為地方財政有歲計賸餘，要求縣市政府普發現金。

民進黨也一一點名，請問台北市長蔣萬安，台北市議會民進黨團提案普發21,000元現金，國民黨團也贊成，要不要發？請問新北市長侯友宜，新北市議會民進黨團提案普發46,000元現金，國民黨團也未反對，要不要發？請問桃園市長張善政，桃園市議會提案通過普發15,000元現金，要不要發？

請問台中市長盧秀燕，台中市議會民進黨團提案普發50,000元現金，已經付委審查，如果提案通過，要不要發？請問基隆市長謝國樑，基隆市議員在議會提出動議建議市政府應普發20,000元現金，要不要發？請問新竹縣長楊文科，新竹縣議會提案通過普發34,000元現金，要不要發？請問彰化縣長王惠美，彰化縣議員建議縣府比照新竹市發放5,000元，要不要發？

請問雲林縣長張麗善，雲林縣議員提案應比照中央「還稅於民」的精神，普發1萬元，要不要發？請問花蓮縣長徐榛蔚，花蓮縣議會曾決議通過普發縣民5萬元，要不要發？

民進黨指出，當初要求中央普發現金的時候，國民黨喊得很大聲，現在中央已經做了，怎麼輪到縣市議會提案的時候，國民黨籍的縣市長除了黃敏惠外，就都不願意了呢？

民進黨直言，既然新竹市、嘉義市等地方政府有餘裕發錢，不就說明了國民黨、民眾黨在立法院兩度惡修《財劃法》逼中央舉債分錢給地方，第一次從中央搬走4,165億元統籌分配稅款，第二次則規定補助款 「只能多、不能少」逼迫中央違法舉債破上限，這些修法，其實並沒有必要啊，「地方已經有錢普發，中央還必須舉債多分錢給地方，道理何在？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「獎項給錯人」大出包！劉詩詩白鹿粉絲氣炸　愛奇藝道歉了
幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理
快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權
獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝
李芷婷認愛新男友！　動念結婚
獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　
誠品小型店全收攤　吳旻潔說原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權益

中方辯雷達照射日軍F-15如開手電筒　他駁：是拿槍鎖定只差扣板機

獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

王毅嗆「台灣已被七重鎖定」　綠委回擊：法理錯置、主體混淆

中央、嘉市、竹市都普發現金　綠點9縣市長：議會提案了要不要發？

藍推「助理費除罪化」　張博洋痛批：把貪污包裝成制度改革

小橘書16講！　內政部合作縣市宮廟辦「全民安全指引宣講會」　

中央打詐禁用小紅書　侯友宜點名2單位：源頭阻詐才有用

艋舺青山宮暗訪起轎　蔣萬安向青山王報告：萬大線拚明年通車

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權益

中方辯雷達照射日軍F-15如開手電筒　他駁：是拿槍鎖定只差扣板機

獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

王毅嗆「台灣已被七重鎖定」　綠委回擊：法理錯置、主體混淆

中央、嘉市、竹市都普發現金　綠點9縣市長：議會提案了要不要發？

藍推「助理費除罪化」　張博洋痛批：把貪污包裝成制度改革

小橘書16講！　內政部合作縣市宮廟辦「全民安全指引宣講會」　

中央打詐禁用小紅書　侯友宜點名2單位：源頭阻詐才有用

艋舺青山宮暗訪起轎　蔣萬安向青山王報告：萬大線拚明年通車

51歲玉女阮丹青「驚人狀態」曝光！　自爆遠距15年：求婚被拒絕

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

大咖韓星「曾合作趙震雄」親揭私下關係　來台拍戲現身西門町！

134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

隊友談和「全紅嬋與陳芋汐」友誼　她嘆：天才生在同時代就是悲劇

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

政治熱門新聞

快訊／空中驚魂！空軍F-16飛官G力昏迷急墜　及時甦醒平安降落

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

蔡英文昔最親信機要車禍臥床10年　近日辭世

柯建銘不再扮黑臉　賴清德催黨團找回戰鬥力

柯文哲狠虧「爐主快被抓」有內幕　揭黃國昌涉貪防火牆3破口

蔣萬安民調輾壓綠營？　學者揭對決王世堅有「2大隱憂」

長照扣除額增至18萬！《所得稅法》三讀修正　預計35萬戶受益

民調輸蔣萬安37%　吳怡農嗆：搶輝達功勞沒意義

預測藍2人有贏面　郭正亮再曝屏東關鍵

又開後門？陳玉珍提案「讓緩刑犯參選」　綠批：在幫蘇清泉

搶食小草？應曉薇女兒別「KP」徽章引關注

助理費除罪化！28藍委提議員比照辦理　免核銷「不受貪污罪規範」

獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

更多熱門

相關新聞

王毅嗆「台灣已被七重鎖定」　綠委駁：法理錯置、主體混淆

王毅嗆「台灣已被七重鎖定」　綠委駁：法理錯置、主體混淆

立法院外交及國防委員會委員陳冠廷今（8）日回應中國外長王毅所稱「台灣已被七重鎖定」的說法時指出，中方此類論述試圖把心理戰、法律戰與敘事戰混為一談，但其核心邏輯仍無法避開一個基本事實：決定戰後台灣地位的國際法主體，是舊金山和約，而非中方片面引用的歷史文件。

張博洋痛批「助理費除罪化」是包裝貪污

張博洋痛批「助理費除罪化」是包裝貪污

中央打詐禁用小紅書　侯友宜點名2單位：源頭阻詐才有用

中央打詐禁用小紅書　侯友宜點名2單位：源頭阻詐才有用

青山宮暗訪起轎　蔣萬安：萬大線拚明年通車

青山宮暗訪起轎　蔣萬安：萬大線拚明年通車

立院藍白再度封殺1.25兆國防特別預算　民進黨批：替鄭習會鋪路

立院藍白再度封殺1.25兆國防特別預算　民進黨批：替鄭習會鋪路

關鍵字：

普發現金財劃法國民黨舉債民進黨蔣萬安侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面