屢遭威脅仍被酸被害妄想　沈伯洋嘆：若是精神病為何中國要通緝？

沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋7日透露自己跟家人遭陌生男子騷擾，用強光照射並質問他「為什麼做網軍」等語。對此，沈伯洋8日還原過程表示，自己被裝針孔時，國民黨立委、側翼一直講是行車紀錄器，在國外發生事情時，他們就說精神有問題，到了今天甚至拍到過程，還說是被害妄想症，他們都知道他在面臨威脅，如果自己真是被害妄想、精神病，那中國通緝到底要幹嗎？這群人一直在洗支持者，讓支持者認為這個人有問題，最大的目的就是因為他一直以來在戳破中國的謊言。

沈伯洋接受節目《筱君台灣PLUS》專訪談到近日遭騷擾一事，他還原過程，禮拜天下午五點多，他跟家人看完音樂會，兩廳院中間有廣場他們逗留了一陣子，結果發現有個人遠遠走過來，一開始就已經開著強光跟錄影，靠近時就不是這麼友善。

沈伯洋指出，該男子第一句話詢問「你很久沒直播了齁」，接著開始批評「是不是養網軍、做了什麼壞事才被中國懲戒、被通緝活該」等話語，自己在路上遇到挑釁滿常見的，這沒有什麼，但小孩子在旁邊還這個樣子，這是第一次遇到，畢竟該男子拿著燈在照時完全是對著他跟孩子。

沈伯洋指出，這其實預示了一個危機，現在對方是連小孩有沒有在旁邊都沒有在管，這是會感受到恐懼的事情，還有最不解的一點，過程自己有詢問該男子「資訊是哪裡來的」，現在有很大程度的支持者，有時候都是因為這些立委一直講這些東西，完全沒證據的說他是CIA、網軍頭等等，就可以把帽子扣在他身上，這才是令人擔心的事情，中國的貼標籤跟認知作戰，顯然在台灣對一群人是非常有用。

被問到「該男子是否真的是單純路人」？沈伯洋表示，當然有可能是激進的支持者剛好經過，用得也不是手電筒，而是手機的強光，但照著他跟小孩其實很不舒服。

沈伯洋認為，自己覺得比較可怕的是，這次給警政單位的資料有錄影，過去飯店被闖入哪些地方被動過、多了什麼貼紙也都有錄影，在家門口發現到針孔監視器時也有拍照，所以照理來說一般人會覺得「國家的立法委員被針對，是不是大家要注意這件事情」，這是正常人的反應，但現在是自己說被裝針孔時，鋪天蓋地國民黨立委、側翼一直講是行車紀錄器，自己在國外發生事情、被冒名時，他們就說精神有問題，到了今天甚至影片拍到了整個過程，還說是被害妄想症。

沈伯洋強調，所以他們都知道他在面臨威脅，如果按照他們的說法，自己真的是被害妄想、精神病，那中國通緝到底要幹嗎？幹嘛通緝一個有精神病的立法委員？

沈伯洋認為，所以這群人一直在洗支持者，讓支持者認為他講得話不要信、這個人有問題，最大的目的就是因為他一直以來在戳破中國的謊言、告訴中國在做什麼，如果大家一直聽對這群人會是麻煩的，因此，中國通緝他讓大家覺得他胡說八道，國民黨的作法則是汙名化，到時候都沒有人相信他的時候，在那邊一直當烏鴉，講現在應該要注意什麼事情也沒人要聽了，這才是最主要的目的

沈伯洋帶女兒出門遭陌生男子騷擾。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）