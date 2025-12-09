　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

艋舺青山王祭登場！　12/9-11暗訪時間路線、170周年活動攻略曝

▲2025青山宮遶境在12月9日到12月11日舉行。（圖／台北市民政局提供）

▲2025青山宮遶境在12月9日到12月11日舉行。（圖／台北市民政局提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市民政局9日表示，為推動傳統廟會藝陣文化向國際接軌、型塑北市宮廟慶典特色並發揚民俗無形文化資產，推出「2025青山王祭」活動，結合艋舺青山宮暗訪遶境與獨具代表性的「紅壇文化」，於西門町捷運西門站6號出口真善美廣場，規劃「藝文紅壇展演區」，串連在地藝陣、音樂與街區場景，展現專屬台北的當代廟會美學。

今年「青山王祭」主題設定為「台北讚」，除帶有慶讚的意思，也表現出台北市獨具一格的傳統廟會文化，今年活動12月10日晚上6時開始，將由無形文化資產台北共樂軒北管演出、台北慶和館舞獅跳樁及焰陽劇坊鼓陣展演，透過一系列傳統民俗文化的演出，帶出沉浸式廟會氛圍。

活動當日晚上7時30分開始將有26輛真人「藝閣車」，行經西門町地區，藝閣車的打造以艋舺人文與民俗故事為主軸，讓民眾能近距離認識傳統藝術美學及在地傳說，並有來自日本的「伏木曳山祭」一起來慶祝青山王祭，白天欣賞山車上巧奪天工的漆藝與雕刻裝飾，晚上則點亮百盞燈籠，帶出如夢如幻的祭典氛圍。

今年度艋舺青山宮暗訪及遶境活動於114年12月9至11日舉辦，今年正是青山宮靈安尊王來台170周年，具有百年歷史的青山王祭，青山王每歲率領官將首巡行艋舺，寓意「賞善罰惡、掃除惡煞、安定民心」。隨行八將團為冊封官職的駕前護衛—枷、鎖將軍，其臉譜以全台少見的「紅臉、綠臉」扮相著稱，是艋舺傳統廟會的重要文化符碼。

在暗訪第2天，台北市長蔣萬安將於西門町真善美廣場，參加迎接尊王神轎與衝轎儀式，市府也邀請市民一起來真善美廣場，體驗神轎抵達的莊嚴以及廟會熱鬧喧騰的氣氛，感受台北市無形文化資產的魅力。
 

12/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

