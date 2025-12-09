　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不會撤案！　陳玉珍喊「歡迎討論」：但勿污名提案連署立委想自肥

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》第32、33、35條條文，但被批弱化公費助理制度機制、侵害公費助理權益，甚至替特定人士將助理費除罪化，立法院國會助理工會發起連署，要求撤回提案。對此，陳玉珍今（9日）表示，她提出的修法是有依據且經嚴縝研究，但不是不能改變，國會助理有意見，她都歡迎，可以透過自家立委在修法時提案、質詢或修正動議，但不要污名化提案連署立委想自肥，而她也不會撤案。

面對上述陳玉珍提案，立法院國會助理工會規劃12日率員親向立法院長韓國瑜陳情，要求撤回提案；另外該工會的幹部也發起「國會助理連署聲明」，目前正在簽署中。對此，陳玉珍今受訪表示，立法院國會助理工會要採取什麼行動是他們的權利跟自由，但她的提案是經過審慎討論跟縝密研究。

陳玉珍指出，在立法院做出的各國公費助理比較裡，研究了美、德、日、英、韓等國助理費制度，結論是各國國會公費助理制度可能略有不同，但通常是用國會議員當做國會助理雇主，所以她提出的修法是有依據的。她指出，德國是刑法沒有把國會議員納入公務員職務犯罪適用範圍，而是針對其職務特殊性另為特別規定，當地聯邦議會處理議員有關浮報國會助理工作費，是基於國會自律違紀行為做行政裁處，然後訴諸政治責任。

陳玉表示，此次她提案修法《立法院組織法》跟《地方制度法》，不能說是為哪個黨派而修，國會部分有藍白綠，地方則有300多位議員涉犯這些法，她提出的建議修正方案寫非常清楚，不過她的版本當然不是一錘定音、不能改變，國會助理有意見，她都歡迎。

陳玉珍說，助理工會可以陳情或透過各家立委開會來表示意見，也可以在委員會討論時提法案、修正動議，但不要污名化提案連署立委想自肥。她之所以可以領銜提案，是因為她最沒有這樣負擔，第一、她沒有助理費問題，第二、她很快可能要離開立委的位子，所以她覺得自己的提案非常公正，內容也經過嚴縝研究。

對於助理工會希望撤回提案，陳玉珍強調，提案是她的權利，「請我們撤回是他們可以訴求的，但我不會撤回提案」，她歡迎大家來討論。站在她立場，她是經過縝密研究後，認為這制度要法制化，所以有意見，請你們（指國會助理）運用在辦公室的專業跟素養，提出建議案、修正案都可以。

陳玉珍也重申，助理工會有意見，她都歡迎善意互動，可以透過立委在審法案時提修正動議、提質詢等，也可以跟她互動，非常歡迎，法案本來就可以討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佳德鳳梨酥卡「黑色異物」　衛生局稽查揪2缺失
訓練27歲殺手！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕
快訊／火燒知名石頭火鍋！火煙狂竄...35人16車急灌救
快訊／Pocky巧克力棒出包　來台2產品需回收
又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉
日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分
多家火鍋店上榜　食材驗出違規

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

日本青森7.6地震傳災情　陳其邁關心：隨時提供必要支援

搶食小草？應曉薇女兒別「KP」徽章　吳怡萱：歡迎加入民眾黨

又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉

政院堅持不執行財劃法　藍轟卓榮泰成「土皇帝」將提譴責案

藍白痛批卓榮泰不執行新版財劃法　綠黨團：可依憲法機制發動倒閣

禁廚餘養豬配套不良　黃國昌：恐瘦了孩童的營養午餐

賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

健檢費也要！藍推助理費除罪化「1年多780萬」　綠黨團：抗爭到底

萬華青山王祭登場　保儀尊王披虎頭首度參與正日遶境

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

日本青森7.6地震傳災情　陳其邁關心：隨時提供必要支援

搶食小草？應曉薇女兒別「KP」徽章　吳怡萱：歡迎加入民眾黨

又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉

政院堅持不執行財劃法　藍轟卓榮泰成「土皇帝」將提譴責案

藍白痛批卓榮泰不執行新版財劃法　綠黨團：可依憲法機制發動倒閣

禁廚餘養豬配套不良　黃國昌：恐瘦了孩童的營養午餐

賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

健檢費也要！藍推助理費除罪化「1年多780萬」　綠黨團：抗爭到底

萬華青山王祭登場　保儀尊王披虎頭首度參與正日遶境

美冴變主角！日爆紅《午餐流派》聯動本傳、小新媽午餐奢侈開吃

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

楊晨熙產後1年半「穿回超貼睡衣」！深V直逼肚臍 深邃事業線被看光

捲黑道風波！曹世鎬宣布退出《劉QUIZ》、《兩天一夜》全黑圖發聲

咪妃談「結婚的好處」　王思佳吐苦水「到底哪裡好」

甜美女星法國走朝聖路「狂被民眾搭訕」問原因　一落地新加坡GG！

佳德鳳梨酥卡「黑色異物」　北市衛生局稽查揪2缺失

日本青森7.6地震傳災情　陳其邁關心：隨時提供必要支援

男團Saturnday升級6人團！　露面親揭「驚人變化」超驚喜

FBI示警！AI深偽「求救影片」激增　綁架詐騙手法全面升級

【迷因梗懂的都懂】知道「野獸先輩」嗎？日本人一看馬上爆笑XD

政治熱門新聞

柯文哲狠虧「爐主快被抓」有內幕　揭黃國昌涉貪防火牆3破口

長照扣除額增至18萬！《所得稅法》三讀修正　預計35萬戶受益

蔣萬安民調輾壓綠營？　學者揭對決王世堅有「2大隱憂」

民調輸蔣萬安37%　吳怡農嗆：搶輝達功勞沒意義

柯建銘不再扮黑臉　賴清德催黨團找回戰鬥力

預測藍2人有贏面　郭正亮再曝屏東關鍵

助理費除罪化！28藍委提議員比照辦理　免核銷「不受貪污罪規範」

奈良美智PO賴清德生日賀卡　笑「其實我們同齡」

黃國昌防火牆斷點浮現　「凱思金主」遭鎖定

李麗娟若被突破　黃國昌2關鍵恐重判

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

嘉義市加碼普發6000　明日送議會審議

秀出選舉明細！陳佩琪怒轟檢方把柯黑當證據

嘉義市加碼普發6千　市府力拚今送審議

更多熱門

相關新聞

轟助理費除罪化骯髒邏輯　黃智賢酸：能接受總預算直接匯給賴清德？

轟助理費除罪化骯髒邏輯　黃智賢酸：能接受總預算直接匯給賴清德？

國民黨立委陳玉珍提案修《立法院組織法》，讓助理費交由立委統籌運用，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證，引起各界議論。對此，媒體人黃智賢今（9日）痛批，這些立委跟議長見不得人的骯髒邏輯，不讓人民記起，助理費走了多長久血淚之路，才從整包給民代改成直接匯給助理。她大酸，那把中央政府總預算直接匯入賴清德私人帳戶，要花多少錢要用多少人，不用告訴人民，不用單據核銷，怎麼花都是合法的，不算貪污，如何？有人接受嗎？

反對助理費除罪化！　前藍委：別一上來就想貪

反對助理費除罪化！　前藍委：別一上來就想貪

不滿劉世芳封小紅書　蔣：臉書跟line打詐成效？

不滿劉世芳封小紅書　蔣：臉書跟line打詐成效？

喊話立院審查總預算、1.25兆軍購條例　卓榮泰：行政院無所不能談

喊話立院審查總預算、1.25兆軍購條例　卓榮泰：行政院無所不能談

長照扣除額增至18萬！《所得稅法》三讀修正　預計35萬戶受益

長照扣除額增至18萬！《所得稅法》三讀修正　預計35萬戶受益

關鍵字：

助理費陳玉珍立法院國民黨

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！原來上次吃到垢

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面