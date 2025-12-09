▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》第32、33、35條條文，但被批弱化公費助理制度機制、侵害公費助理權益，甚至替特定人士將助理費除罪化，立法院國會助理工會發起連署，要求撤回提案。對此，陳玉珍今（9日）表示，她提出的修法是有依據且經嚴縝研究，但不是不能改變，國會助理有意見，她都歡迎，可以透過自家立委在修法時提案、質詢或修正動議，但不要污名化提案連署立委想自肥，而她也不會撤案。

面對上述陳玉珍提案，立法院國會助理工會規劃12日率員親向立法院長韓國瑜陳情，要求撤回提案；另外該工會的幹部也發起「國會助理連署聲明」，目前正在簽署中。對此，陳玉珍今受訪表示，立法院國會助理工會要採取什麼行動是他們的權利跟自由，但她的提案是經過審慎討論跟縝密研究。

陳玉珍指出，在立法院做出的各國公費助理比較裡，研究了美、德、日、英、韓等國助理費制度，結論是各國國會公費助理制度可能略有不同，但通常是用國會議員當做國會助理雇主，所以她提出的修法是有依據的。她指出，德國是刑法沒有把國會議員納入公務員職務犯罪適用範圍，而是針對其職務特殊性另為特別規定，當地聯邦議會處理議員有關浮報國會助理工作費，是基於國會自律違紀行為做行政裁處，然後訴諸政治責任。

陳玉表示，此次她提案修法《立法院組織法》跟《地方制度法》，不能說是為哪個黨派而修，國會部分有藍白綠，地方則有300多位議員涉犯這些法，她提出的建議修正方案寫非常清楚，不過她的版本當然不是一錘定音、不能改變，國會助理有意見，她都歡迎。



陳玉珍說，助理工會可以陳情或透過各家立委開會來表示意見，也可以在委員會討論時提法案、修正動議，但不要污名化提案連署立委想自肥。她之所以可以領銜提案，是因為她最沒有這樣負擔，第一、她沒有助理費問題，第二、她很快可能要離開立委的位子，所以她覺得自己的提案非常公正，內容也經過嚴縝研究。

對於助理工會希望撤回提案，陳玉珍強調，提案是她的權利，「請我們撤回是他們可以訴求的，但我不會撤回提案」，她歡迎大家來討論。站在她立場，她是經過縝密研究後，認為這制度要法制化，所以有意見，請你們（指國會助理）運用在辦公室的專業跟素養，提出建議案、修正案都可以。

陳玉珍也重申，助理工會有意見，她都歡迎善意互動，可以透過立委在審法案時提修正動議、提質詢等，也可以跟她互動，非常歡迎，法案本來就可以討論。