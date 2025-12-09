轟助理費除罪化骯髒邏輯　黃智賢酸：能接受總預算直接匯給賴清德？

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修《立法院組織法》，讓助理費交由立委統籌運用，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證，引起各界議論。對此，媒體人黃智賢今（9日）痛批，這些立委跟議長見不得人的骯髒邏輯，不讓人民記起，助理費走了多長久血淚之路，才從整包給民代改成直接匯給助理。她大酸，那把中央政府總預算直接匯入賴清德私人帳戶，要花多少錢要用多少人，不用告訴人民，不用單據核銷，怎麼花都是合法的，不算貪污，如何？有人接受嗎？

黃智賢表示，按照這些立委跟議長見不得人的骯髒邏輯，薪水不該直接由機關匯給助理，因為那樣要A太麻煩，又容易被抓，所以要把人民血汗錢，整包直接給立委跟議員，以後不用詐領了都是你的。

黃智賢表示，他們不斷說謊，扭曲真實歷史，不讓人民記起，助理費是走了多長久的血淚之路，才從整包給民代跟立委，改成直接匯給助理。

黃智賢大酸，邏輯很好，那麼也把行政院所有公務員薪水，直接匯入卓榮泰私人帳戶，要聘多少員工給卓榮泰決定，不需要回報行政院，也不用單據核銷。

黃智賢說，如果嫌卓榮泰沒有選票。那把全台所有中央政府總預算將近3兆元，外加特別預算，直接匯入賴清德私人帳戶，要花多少錢？要用多少人？賴清德自己決定，不用告訴人民，不用單據核銷，也就是錢都是給賴清德的補貼，怎麼花，都是合法的，不花存起來，也是合法的，不算貪污，如何？有人接受嗎？

黃智賢批評，怎會在台灣創造出一群民賊？一群無法可以制衡，無人可以約束的地獄魔王？他們可以為所欲為，是因為許多人一起為惡，人民被政黨的立場綁架，覺得只要你幫我罵別的政黨，你就是我的英雄，英雄殺人放火，都是對的，於是人民就縱容。

黃智賢直言，但真相是，縱容的結果，不是討厭的那個政黨會受苦，而是這個社會的法治公義，徹底淪喪，社會不斷沉淪的結果，受苦的當然是你我這種賤民，而廉恥二字，誰還認得？

▼黃智賢。（圖／取自2021環球時報年會網站）