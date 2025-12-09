健檢費也要！藍推助理費除罪化「1年多780萬」　綠黨團：抗爭到底

▲民進黨團記者會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍綠白民代因助理費使用不當屢屢涉犯「貪污治罪條例」而吃上官司，藍委陳玉珍提出修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，相關提案引起輿論炸鍋。民進黨團今（9日）召開記者會直言，立法院原本就有編列給助理相關費用，若修法通過，每位立委每年平白增加780萬可用，且國民黨此案不只助理薪資，連健檢費用跟文康費都要吃乾抹淨，「如果不撤案，民進黨團會有更主動的作法」。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》第32、33、35條條文修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，但不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證。該案由陳玉珍提案，並獲得藍委林思銘、蘇清泉、洪孟楷、謝龍介、呂玉玲、許宇甄、葛如鈞、游顥、翁曉玲、張嘉郡、盧縣一等人連署。而國會助理群起抗議，更找立法院長韓國瑜陳情，不少藍委助理痛批「老闆」貪汙、恥辱，國民黨團昨召開幹部會議討論，仍未決定撤案或是否暫緩。

對於相關提案，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，在立法院工作的國會助理非常了解這個修法的影響。據了解，陳玉珍是銜命提出，是由國民黨祕書長親自到黨團遊說提案，立法院原本就有編列給助理薪資費用、健檢費用、文康費用，國民黨不只助理薪資，連健檢費用跟文康費都要吃乾抹淨、統籌運用，還修法要讓助理保險、退休金由立委自理。

鍾佳濱指出，立法院113位立委編列8億多，如果修法通過每位立委每年平白增加780萬，這是一般上班族幾年收入？國民黨立委將從國庫領走4億2000萬元，國民黨立場反覆不定，發言人說會撤案、總召傅崐萁又說是為助理好，到底什麼情況？

綠委范雲表示，國民黨提出的修法讓薪資提報不需要有單據，反而是公開變不公開，如果有人完全沒聘用助理，過去還有人頭問題，修法後可以直接吃掉薪水、完全不用單據。傅崐萁說修法是保障助理，根本就是意圖詐騙，還把責任推給陳玉珍，「如果不撤案，民進黨團會有更主動作法」。

綠委沈伯洋指出，很多詐騙案被害人也被詐團留著幫忙打電話，從被害人變加害人，想要解決這個問題，難道就是立法讓詐騙無罪？相信國人都不能接受，但傅崐萁在助理費案做一模一樣的事情，過去很多立委利用助理當人頭、苛扣薪水，最該負責的就是詐領助理費的人，結果現在卻是這些人要立法要貪污除罪化。