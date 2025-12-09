藍白痛批卓榮泰不執行新版財劃法　綠黨團：可依憲法機制發動倒閣

▲民進黨團記者會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》二度修正，且否決行政院相關覆議案，但閣揆卓榮泰則表示，行政院沒有必須執行《財劃法》的壓力，「絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算」。引起在野黨批評，對此，民進黨立院黨團今（9日）表示，既然在野黨認為卓榮泰不勝任，就依照憲法機制，如果覆議不成、行政院也不能接受，在野黨可以發動倒閣，請發動不信任投票。

卓榮泰則強調，絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算；不過，此番談話引起諸多討論。在野黨痛批卓榮泰漠視民意。而若卓榮泰副署但不執行，前行政院政務委員張景森8日形容，是前面親筆簽名說「沒問題，我負責」，後面卻又說「有問題，我不幹」。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，憲政危機出在現在國會多數，口口聲聲指責閣揆無法勝任、不下台，如果按照憲法機制，現在能叫行政院長下台的，就是國會多數發動不信任投票。

鍾佳濱直言，去年到現在一共八次覆議，國會多數都不認同，既然在野黨認為卓榮泰無法勝任，就依照憲法機制，如果覆議不成、行政院也不能接受，就可以發動倒閣。

鍾佳濱直言，當然在野黨不願意解散國會，所以不敢發動倒閣，沒有所謂憲政僵局，憲法規定很清楚，如果國會不能接受就發動不信任投票，至於其他意見，尊重各屆學者專家看法，但就是一句話，國會多數如果不接受行政院，就請發動不信任投票。