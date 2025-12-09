日本青森7.6強震影響交通　東北新幹線部分區間停駛

▲JR東日本表示，受到地震影響，東北新幹線往返新青森至盛岡暫停行駛。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本青森縣東方外海昨（8）日深夜發生規模7.6強震，青森縣觀測最大震度6強，強烈搖晃造成東北地區交通大亂。包括新幹線、在來線等陸續停駛，各交通單位今（9）日持續進行安全確認與搶修。雖然部分路線已恢復運行，但仍有多條鐵道無法提出復駛時間，航空交通則維持正常運作。

根據《日本放送協會》，自從強震發生後，東北新幹線盛岡站往返新青森站的雙向區間列車，從今晨首班車起全面暫停行駛。JR東日本表示，已完成主要設備檢查，預計9日下午3時起恢復行駛。東京站往返盛岡站區間列車雖維持行駛，但受地震餘波與調度作業影響，部分班次仍出現延誤或取消。

至於山形新幹線、上越新幹線與北陸新幹線，則從地震後即維持正常行駛，未受影響。

在來線方面，宮城縣內多條路線從8日晚間起陸續停止運行，交通一度陷入混亂。東北本線陸前山王站往返松島站區間雖從清晨起封鎖線路，但9日上午9時後恢復全線行駛。仙石線東塩釜站往返高城町站也因地震停止運作，於上午9時恢復行駛。

仙石東北線（仙台站往返石卷站）則從9日上午9時30分左右起全線復駛。

另外，連接盛岡站至青森縣目時站的第3部門「IGR岩手銀河鐵道」，因需持續確認線路安全，9日從首班車起全線停駛，尚無復駛時間表。岩手縣沿岸地區的重要交通命脈「三陸鐵道」則同樣因地震及後續的海嘯警報影響，9日清晨起全面停運，目前也難以預估何時才能恢復。

反觀航空交通，受到的影響相對輕微。全日空、日本航空及Air Do皆確認各地機場的跑道並未受損，因此9日上午航班均能正常運作，未因地震而出現大規模延誤或取消。