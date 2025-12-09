北海道旅遊遇強震　他嚇到忘了穿鞋「從22樓狂奔到1樓」！畫面曝

▲原PO從22樓逃到1樓。（圖，下同／網友授權）



記者施怡妏／綜合報導

日本青森縣8日深夜發生規模7.6強震，各地陸續傳出災情，一名在北海道過生日的台灣旅客驚呼，當時在飯店內，從22樓一路走安全門奔到1樓避難，緊張到連鞋子都忘記穿，至今仍驚魂未定。同樣在北海道旅遊的台灣人留言驚呼「我在函館的飯店7樓，這邊超級大！整棟樓跟波浪一樣在晃！」

網友「@wig66666666」在Threads發文，地震當下正在飯店房間內，突然間警報大響，開始猛烈晃動，當下根本來不及多想，立刻開門逃跑，「住22樓差點發瘋，一路走安全門衝到1樓，鞋子都忘記穿。」

影片中可見，地震發生後，許多人走樓梯狂奔到1樓，大批旅客在一樓大廳聚集，原PO哭笑不得直呼「說真的今天我生日，直接搞波難忘的。」

貼文曝光，許多在日本旅遊的台灣人留言，「一切平安！我們人也在北海道，剛剛也是逃一樓」、「搖超久」、「老實說我在東京也覺得晃 ，但是我以為是我頭暈」、「我們今晚也住這間飯店，剛剛回來發現大家都聚集在樓下，我還以為有什麼追星活動」、「在台灣遇到地震還會猶豫一下要不要跑，剛剛的地震直接衝下樓」。

也有網友提醒，「如果真的高樓疏散，沒有鞋子容易凍傷、踩到玻璃掉落物，我還是會穿鞋子後才開始跑」、「地震不穿鞋很危險耶，要小心不要被碎玻璃之類的割傷囉，跟飯店櫃台借個拖鞋之類的吧」。

由於震央深度約僅50公里，影響範圍廣泛，氣象廳隨即發布海嘯警報與「北海道・三陸沖後發地震注意報」。日本首相高市早苗9日上午再度呼籲民眾，未來一周內需持續關注氣象資訊，並提前確認避難場所與路線，不論是否身處災區，所有可能受到波及的地區都需提高警覺。

