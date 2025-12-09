　
生活

北海道旅遊遇強震　他嚇到忘了穿鞋「從22樓狂奔到1樓」！畫面曝

▲▼ 。（圖／網友授權）

▲原PO從22樓逃到1樓。（圖，下同／網友授權）

記者施怡妏／綜合報導

日本青森縣8日深夜發生規模7.6強震，各地陸續傳出災情，一名在北海道過生日的台灣旅客驚呼，當時在飯店內，從22樓一路走安全門奔到1樓避難，緊張到連鞋子都忘記穿，至今仍驚魂未定。同樣在北海道旅遊的台灣人留言驚呼「我在函館的飯店7樓，這邊超級大！整棟樓跟波浪一樣在晃！」

網友「@wig66666666」在Threads發文，地震當下正在飯店房間內，突然間警報大響，開始猛烈晃動，當下根本來不及多想，立刻開門逃跑，「住22樓差點發瘋，一路走安全門衝到1樓，鞋子都忘記穿。」

影片中可見，地震發生後，許多人走樓梯狂奔到1樓，大批旅客在一樓大廳聚集，原PO哭笑不得直呼「說真的今天我生日，直接搞波難忘的。」

▲▼ 。（圖／網友授權）

貼文曝光，許多在日本旅遊的台灣人留言，「一切平安！我們人也在北海道，剛剛也是逃一樓」、「搖超久」、「老實說我在東京也覺得晃 ，但是我以為是我頭暈」、「我們今晚也住這間飯店，剛剛回來發現大家都聚集在樓下，我還以為有什麼追星活動」、「在台灣遇到地震還會猶豫一下要不要跑，剛剛的地震直接衝下樓」。

也有網友提醒，「如果真的高樓疏散，沒有鞋子容易凍傷、踩到玻璃掉落物，我還是會穿鞋子後才開始跑」、「地震不穿鞋很危險耶，要小心不要被碎玻璃之類的割傷囉，跟飯店櫃台借個拖鞋之類的吧」。

由於震央深度約僅50公里，影響範圍廣泛，氣象廳隨即發布海嘯警報與「北海道・三陸沖後發地震注意報」。日本首相高市早苗9日上午再度呼籲民眾，未來一周內需持續關注氣象資訊，並提前確認避難場所與路線，不論是否身處災區，所有可能受到波及的地區都需提高警覺。

．本文經「網友@wig66666666」授權轉載。

在 Threads 查看
12/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本青森7.6強震　福島核廢水排放緊急暫停

日本青森7.6強震　福島核廢水排放緊急暫停

日本青森縣東方外海昨（8）深夜發生規模7.6、最大震度達6強的強震，北海道、東北地區太平洋沿岸甚至觀測到海嘯，各地核電相關設施緊急戒備。

台灣夫妻遇青森7.6強震　尪10秒內「連喊9次糟糕」

台灣夫妻遇青森7.6強震　尪10秒內「連喊9次糟糕」

日本政府示警1周內防強震　氣象署：台灣要留意海嘯威脅

日本政府示警1周內防強震　氣象署：台灣要留意海嘯威脅

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

日本首次發布「餘震注意報」　青森災情曝

日本首次發布「餘震注意報」　青森災情曝

關鍵字：

日本地震北海道台灣旅客強震逃生青森

讀者迴響

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

