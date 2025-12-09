青森強震！赴日旅遊「快下載1款APP」可收到推播　還支援繁體中文

▲Safety tips。（圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.6強震，多處建物受損、傷者陸續送醫。有網友便分享，日本政府觀光局其實有推出外國旅客專用的「Safety tips」，其支援多國語言，除了可以查看天氣資訊，還能接收最新的注意報、地震資訊等。

有網友在Threads上分享，日本政府觀光局有推出外國旅客專用的「Safety tips」，如果近期要前往日本，或現在人就在日本，不妨下載起來使用。

根據「Safety tips」官網，可知該App可以查看日本每日天氣資訊；接收氣象廳發布的最新氣象警報、注意報、地震資訊；連結日本新聞網站，以了解最新資訊；查看公交機關、交通轉乘資訊；大使館等聯絡清單，若旅行遇到困難，可以前往求助。

另外，官網也提供了災害發生時，有效自保的資訊，包含發生地震、海嘯、火山噴發等突發狀況之後，民眾可以如何保護自身安全。

官網還補充，「Safety tips」是外國旅客專用的推播通知資訊警戒應用程式，因此可用語言包含英語、日語、韓語、中文（繁體）、中文（簡體）、越南語、西班牙語、葡萄牙語、泰語、印尼語、塔加路語、黎巴嫩語、高棉語、緬甸語與蒙古語。

根據日媒NHK報導，日本氣象廳9日凌晨針對7.6強震召開記者會，氣象廳官員表示，這次地震發生在北美與太平洋板塊交界處，未來一周內應警惕規模6以上餘震發生可能，周邊居民應多加留意，並做好防災準備，若發生大地震或收到海嘯警報，請立刻撤離到避難所或地勢較高的地方，且在警報解除之前不要離開安全的地方。