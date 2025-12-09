　
青森地震竟先扶電視！她笑喊「台灣人反射動作」：還會捧火鍋逃命

▲台灣旅客視角曝光。（圖／網友授權）

▲第一時間先去扶住電視。（圖／網友授權）

記者施怡妏／綜合報導

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.6強震，有台灣旅客在地震當下，扶著快要翻倒的電視避免掉落，接著特地將電視放倒在地，避免餘震時砸落，這段「死守電視」影片在日網爆紅。財經網美胡采蘋笑喊，這是台灣人的本能反應，如果是自己也會先守護電視，因為倒下碎掉超麻煩，光是清掃就是一大問題。

「台灣人的品質就是第一時間保護電視！」胡采蘋在粉專發文，如果換作是自己，也會做出一樣的選擇，電視如果掉下來、螢幕碎掉，不僅要面對損壞，還得清理榻榻米上的玻璃碎片，「光想到怎麼從榻榻米裡面摳出玻璃渣子就頭皮發麻。」

她笑喊，「台灣人就是會在地震逃命時捧著火鍋一起逃，也會在榻榻米上第一時間撲過去壓住電視，這兩件事情我都會做」。

貼文一出，網友紛紛笑喊，「台灣人都開始跑的時候，就真的該跑了」、「電視的心理陰影面積應該小很多」、「而且還用手機錄影耶，真的臨危不亂」、「921時我阿公死命護住他的酒櫃和神主牌」、「然後捧著火鍋出門後，還會開心地邀驚慌失措的人過來安心一起吃」、「台灣人76年以來過著處變不驚的生活，已經內化成DNA了」。

不少人點頭，自己也會先護住電視，「我也會去扶電視欵，因為他看起來最容易倒，真的倒了反而要處理更多事」、「飯店的電視就是當成自己的電視保護」、「沒有電視也會跑去壓住櫃子」、「這是住在台灣習慣的反射動作」、「看來地震發生當下的反射動作，也是一種驗證是不是台灣人的方法之一了」。

12/07 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本青森強震　東北新幹線部分停駛

日本青森縣東方外海昨（8）日深夜發生規模7.6強震，青森縣觀測最大震度6強，強烈搖晃造成東北地區交通大亂。包括新幹線、在來線等陸續停駛，各交通單位今（9）日持續進行安全確認與搶修。

