青森地震！台灣客「死守電視」一票台人曝真相　爆共鳴笑噴

記者鄺郁庭／綜合報導

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.6強震，有台灣旅客拍下的第一視角「救電視」的影片在日網瘋傳，畫面也引發台灣人熱議。有網友在PTT問卦「怎麼一醒來台灣人就紅了？」文中直呼，台灣旅客先保護電視，「冷靜地對應，引發了日本人的好感，大量轉貼。」結果鄉民紛紛歪樓「怕賠錢」，卻意外爆共鳴。

從曝光的影片可以看到，就算地震猛烈搖晃，還是有兩人扶著電視避免掉落，接著特地將電視放倒在地，避免餘震時砸落。這段台灣旅客「守護電視」的影片在X上瘋傳，掀起日本社群熱烈討論，許多網友對台灣旅客的反應既驚訝又感動，紛紛留言致意。

話題在PTT引發熱論，結果就有一票網友笑呼，「怕賠錢」、「砸壞賠死啊」、「看來大家都想的一樣，怕賠錢」、「砸壞怎麼證明不是自己弄壞的？保護好，省得麻煩」、「啊我就怕賠錢啊！地震我們台灣老熟了。」

有人則表示，「倒了很掃興，晚上會沒電視看啊」、「這動作超台灣的啊」、「小的不用跑，大的跑不掉」、「本能反射看電視看櫃子」、「從小地震就是先衝去顧神桌的花瓶，台灣人的教育就是這樣…」、「因為台灣地震房子不太會有事啊，所以先保護脆弱的財產，深入骨子裡的反應。」

不過，影片曝光後，日本網友紛紛讚嘆，「青森地震時的台灣觀光客，真的很厲害！酒店的液晶電視都努力守住了，搖晃一停就把電視放平避免再次掉落，太貼心。」也有人說，「只能感謝台灣人的體貼和善良，但地震停了還是要先逃啊！」

不少網友也注意到影片中旅客的語氣，「明明嚇得要命，說話的音調卻柔柔的，感覺人很好。」更多日本網友留言寫下，「困難的情況最能看出本性，看到堅強又善良的台灣人，眼眶都濕了。