日本青森外海深夜7.6強震　福島核電廠「緊急暫停」核廢水排放

▲日本青森縣東側外海發生強震，福島核電廠核處理水排放工作緊急暫停。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本青森縣東方外海昨（8）深夜發生規模7.6、最大震度達6強的強震，北海道、東北地區太平洋沿岸甚至觀測到海嘯，各地核電相關設施緊急戒備。為確保安全，東京電力公司深夜下令福島第一、第二核電廠所有作業員撤離至高處，並於深夜11時42分緊急停止福島第一核電廠正在進行的核處理水排放作業。

雖然海嘯注意報已於今（9）日上午解除，設備也未發現異常，但排放作業是否重啟仍待後續地震情勢研判。

根據日媒《福島電視台》，青森縣東側外海發生強震後，當局隨即針對福島縣沿岸發布海嘯警報。東京電力公司表示，接獲警報後已於晚間11時27分指示福島第一、第二核電廠內所有作業員撤往高地，並因應海面可能上升導致排放系統「逆流」風險，於晚間11時42分停止福島第一核電廠的處理水排放作業。

依照規定，只要遇到震度5以上地震、海嘯警報、龍捲風警報或高潮（大潮、滿潮）警報等情況，排放都必須手動停止，這次也依程序進行。

隨著海嘯警報已於今（9）日清晨解除，兩座核電廠的撤離指示在上午6時30分左右取消。東京電力公司後續巡查結果指出，福島第一和第二核電廠內的設備均未發現因地震受損或異常的情況。不過，由於日本氣象廳發布「北海道、三陸外海餘震警戒」，何時恢復排放核處理水，仍須審慎評估。

福島第一核電廠本月4日起進行第17次核處理水排放作業，原本計畫在19天內排放約7800噸，相當於8座儲水槽水量。排放系統利用儲槽與海面之間的水位差進行排放，若海面高度異常或需再度確認設備安全性，就必須即刻停止。過去2024年3月地震、2025年7月的龍捲風及海嘯警報，也曾因此暫停排放。

另一方面，日本原燃株式會社也於9日通報，位於青森縣六所村的用過核燃料再處理場，因此次強震而導致燃料池約450公升含放射性物質的水外溢。不過，廠區表示燃料池水位維持正常，並無安全性問題。

東北電力公司則指出，宮城縣的女川核電廠2號機在地震發生時仍維持運轉，未發現任何異常；位於青森縣東通村、當時觀測到震度5強的東通核電廠目前處於停機狀態，同樣未檢測出異常。