　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本青森外海深夜7.6強震　福島核電廠「緊急暫停」核廢水排放

▲▼ 日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

▲日本青森縣東側外海發生強震，福島核電廠核處理水排放工作緊急暫停。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本青森縣東方外海昨（8）深夜發生規模7.6、最大震度達6強的強震，北海道、東北地區太平洋沿岸甚至觀測到海嘯，各地核電相關設施緊急戒備。為確保安全，東京電力公司深夜下令福島第一、第二核電廠所有作業員撤離至高處，並於深夜11時42分緊急停止福島第一核電廠正在進行的核處理水排放作業。

雖然海嘯注意報已於今（9）日上午解除，設備也未發現異常，但排放作業是否重啟仍待後續地震情勢研判。

根據日媒《福島電視台》，青森縣東側外海發生強震後，當局隨即針對福島縣沿岸發布海嘯警報。東京電力公司表示，接獲警報後已於晚間11時27分指示福島第一、第二核電廠內所有作業員撤往高地，並因應海面可能上升導致排放系統「逆流」風險，於晚間11時42分停止福島第一核電廠的處理水排放作業。

依照規定，只要遇到震度5以上地震、海嘯警報、龍捲風警報或高潮（大潮、滿潮）警報等情況，排放都必須手動停止，這次也依程序進行。

隨著海嘯警報已於今（9）日清晨解除，兩座核電廠的撤離指示在上午6時30分左右取消。東京電力公司後續巡查結果指出，福島第一和第二核電廠內的設備均未發現因地震受損或異常的情況。不過，由於日本氣象廳發布「北海道、三陸外海餘震警戒」，何時恢復排放核處理水，仍須審慎評估。

福島第一核電廠本月4日起進行第17次核處理水排放作業，原本計畫在19天內排放約7800噸，相當於8座儲水槽水量。排放系統利用儲槽與海面之間的水位差進行排放，若海面高度異常或需再度確認設備安全性，就必須即刻停止。過去2024年3月地震、2025年7月的龍捲風及海嘯警報，也曾因此暫停排放。

另一方面，日本原燃株式會社也於9日通報，位於青森縣六所村的用過核燃料再處理場，因此次強震而導致燃料池約450公升含放射性物質的水外溢。不過，廠區表示燃料池水位維持正常，並無安全性問題。

東北電力公司則指出，宮城縣的女川核電廠2號機在地震發生時仍維持運轉，未發現任何異常；位於青森縣東通村、當時觀測到震度5強的東通核電廠目前處於停機狀態，同樣未檢測出異常。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
60人外2投手變搶手！　統一獅成功續留
小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！29字曝現況
水管插肛灌水！2歲兒胃破裂遭虐死　狠父重判18年定讞
YouTube年度榜單出爐！十大YTR公布
7.6強震！赴日旅遊「快下載1款APP」可收推播　支援繁體中
立威廉罹癌　醫揭甲狀腺癌「2細微變化」：初期幾乎無症狀
北海道旅遊遇強震　他嚇到忘了穿鞋「22樓狂奔到1樓」！畫面曝
王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本青森7.6強震影響交通　東北新幹線部分區間停駛

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡

柬控泰軍「投毒煙彈」攻擊！　2平民被炮彈炸死

7.6震後不到半小時！　高市早苗「火速坐鎮指揮」被讚：很難不愛她

日本青森外海深夜7.6強震　福島核電廠「緊急暫停」核廢水排放

台灣「非洲豬瘟」被點名　菲律賓：全面禁豬肉進口、撤銷既有許可

地震狂搖！台灣客「死守電視」影片爆紅　日網大讚：太貼心

日本首次發布「餘震注意報」！青森災情曝光　核設施均無異常

日媒曝「日中防衛熱線」形同虛設！　北京根本沒接電話

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

日本青森7.6強震影響交通　東北新幹線部分區間停駛

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡

柬控泰軍「投毒煙彈」攻擊！　2平民被炮彈炸死

7.6震後不到半小時！　高市早苗「火速坐鎮指揮」被讚：很難不愛她

日本青森外海深夜7.6強震　福島核電廠「緊急暫停」核廢水排放

台灣「非洲豬瘟」被點名　菲律賓：全面禁豬肉進口、撤銷既有許可

地震狂搖！台灣客「死守電視」影片爆紅　日網大讚：太貼心

日本首次發布「餘震注意報」！青森災情曝光　核設施均無異常

日媒曝「日中防衛熱線」形同虛設！　北京根本沒接電話

月經不適個案大增！30多歲女工程師痛到得用藥　醫揭生活4關鍵

日本青森7.6強震影響交通　東北新幹線部分區間停駛

青森地震竟先扶電視！她笑喊「台灣人反射動作」：還會捧火鍋逃命

全台首條！台灣好行「縱谷花蓮線」　通過碳足跡認證

60人外變搶手！林原裕、楊孟沅成多隊補強目標　統一獅均已續留

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

慘！35歲人夫罹無精症+睪丸癌　崩潰喊「自摸都以為正常」

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡

川普開放H200銷中國　輝達大讚：美國晶片業重回競爭舞台

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

國際熱門新聞

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

青森7.6強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

日本發布7.0以上大地震警告　八戶市停課

日7.6強震　3縣秒發「3公尺海嘯警報」

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

機率1％　氣象廳：一週內恐有311等級強震

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

即／日本青森外海強震上修規模7.6

警示寫日文！　2陸女「站軌道」遭撞死

青森7.6強震　專家：震央在大地震北部

青森強震地鳴狂響　自衛隊基地湧600人避難

快訊／又震　日青森縣外海規模5.1地震

更多熱門

相關新聞

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨（8）日與德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）在北京會談。在談及兩岸議題時，王毅就台灣的「定位」向瓦德富爾提出「七重鎖定」論，強調日本首相高市早苗的挺台言論侵犯中國的主權和領土完整，挑戰二戰後的戰後國際秩序，「台灣自古以來就是中國領土。」

日本政府示警1周內防強震　氣象署：台灣要留意海嘯威脅

日本政府示警1周內防強震　氣象署：台灣要留意海嘯威脅

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

日本首次發布「餘震注意報」　青森災情曝

日本首次發布「餘震注意報」　青森災情曝

日本青森外海7.6地震　我國觀光署：暫無旅行團受影響

日本青森外海7.6地震　我國觀光署：暫無旅行團受影響

關鍵字：

日韓要聞地震強震青森日本福島核電廠

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

青森7.6強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

不是吃太鹹！醫警告「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面