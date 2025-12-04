酒駕4犯男肇事不想入監　「怕戒酒癮努力白費」被打臉

記者黃翊婷／新北報導

男子阿傑（化名）因酒駕4犯被法院判處有期徒刑6個月，並被執行檢察官否准易科罰金或易服社會勞動；他的配偶以「擔心酒癮戒癮治療的努力會功虧一簣」為由，向法院聲明異議。不過，新北地院法官審理之後，日前裁定駁回。

▲阿傑4犯酒駕，卻以「正在接受戒癮治療」為由，希望獲得易科罰金的機會。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿傑的配偶表示，檢方否准阿傑易科罰金的聲請，但阿傑正在主動進行戒癮治療，符合法務部訂定「酒駕再犯發監標準」中所規定的「有事實足認被告已因本案開始接受酒癮戒癮治療」，為了避免阿傑戒癮治療的努力功虧一簣，所以決定聲明異議。

但新北地院法官認為，阿傑因為酒駕被法院判處有期徒刑6個月確定，送交新北地檢署執行時，檢方認為這是阿傑第4次涉犯酒駕，顯然已經危害到交通安全，所以否准讓他易科罰金或易服社會勞動，否則難收矯正之效及維持法秩序，整個過程裁量權正當行使，並無任何違法或不當。

法官接著指出，阿傑在本案中是駕駛汽車，危險程度比先前案件中騎乘機車還要高，而且還發生交通事故，雖然對方沒有提出傷害告訴，但已經足以證明阿傑的行為對交通危害重大。

法官表示，阿傑雖然已經開始接受酒癮戒癮治療，但這只是檢方斟酌的因素之一，並非要求檢方不可以否准易科罰金的理由，最終認定本件聲明異議為無理由，裁定駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。