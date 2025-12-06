酒駕遭軍方勒令退伍！20歲男「灌6瓶啤酒」上路自撞　酒測值0.9

▲陳男因酒駕被軍方汰除退伍，竟三度酒駕，此次更是發生自撞意外，還波及路邊停放車輛。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、葉品辰／澎湖報導

澎湖馬公今（6）日凌晨發生一起酒駕撞車事故，一名20歲男子酒後開車返家途中失控，接連撞上路邊停放車輛及中華電信電箱，巨響驚醒附近住戶。警方到場對其實施酒測，測得酒測值高達0.90mg/L，當場依酒駕肇事公共危險罪嫌移送偵辦。誇張的是，男子先前才因為酒駕遭軍方汰除、勤令退伍，沒想到又酒駕肇事。

警方調查，事故發生在凌晨3時30分許，陳男駕駛白色休旅車，自馬公市三多路右轉文光路往重光方向行駛，行經文光統一超商旁時，疑因轉彎車速過快、未保持安全距離，當場失控衝撞對向停放的銀色自小客車，強大撞擊力道導致兩車零件四散，陳男車輛前方車牌也噴飛落地，連路旁的中華電信電箱都遭波及損壞。

▲遭撞的汽車零件四散，連路旁的中華電信電箱都遭波及。（圖／記者陳洋翻攝）

事故發生時正值深夜，附近不少住戶在睡夢中被連續聲響驚醒，紛紛外出查看並報警處理。警方到場後除封鎖現場、實施酒測外，也向附近居民借用清潔工具協助清理散落的零件。

據了解，陳男今年已兩度因酒駕被查獲，前一次更因此遭軍方汰除退伍，現靠打零工維生、租住在馬公重光一帶，陳男向警方供稱，當晚與友人喝下約6瓶啤酒後自行開車返家，未料再度釀禍。