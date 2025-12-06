　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕遭軍方勒令退伍！20歲男「灌6瓶啤酒」上路自撞　酒測值0.9

▲陳男因酒駕被軍方汰除退伍，竟三度酒駕，此次更是發生自撞意外。（圖／記者陳洋翻攝）

▲陳男因酒駕被軍方汰除退伍，竟三度酒駕，此次更是發生自撞意外，還波及路邊停放車輛。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、葉品辰／澎湖報導

澎湖馬公今（6）日凌晨發生一起酒駕撞車事故，一名20歲男子酒後開車返家途中失控，接連撞上路邊停放車輛及中華電信電箱，巨響驚醒附近住戶。警方到場對其實施酒測，測得酒測值高達0.90mg/L，當場依酒駕肇事公共危險罪嫌移送偵辦。誇張的是，男子先前才因為酒駕遭軍方汰除、勤令退伍，沒想到又酒駕肇事。

警方調查，事故發生在凌晨3時30分許，陳男駕駛白色休旅車，自馬公市三多路右轉文光路往重光方向行駛，行經文光統一超商旁時，疑因轉彎車速過快、未保持安全距離，當場失控衝撞對向停放的銀色自小客車，強大撞擊力道導致兩車零件四散，陳男車輛前方車牌也噴飛落地，連路旁的中華電信電箱都遭波及損壞。

▲陳男因酒駕被軍方汰除退伍，竟三度酒駕，此次更是發生自撞意外。（圖／記者陳洋翻攝）

▲遭撞的汽車零件四散，連路旁的中華電信電箱都遭波及。（圖／記者陳洋翻攝）

事故發生時正值深夜，附近不少住戶在睡夢中被連續聲響驚醒，紛紛外出查看並報警處理。警方到場後除封鎖現場、實施酒測外，也向附近居民借用清潔工具協助清理散落的零件。

據了解，陳男今年已兩度因酒駕被查獲，前一次更因此遭軍方汰除退伍，現靠打零工維生、租住在馬公重光一帶，陳男向警方供稱，當晚與友人喝下約6瓶啤酒後自行開車返家，未料再度釀禍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨家直擊／AAA世運紅毯登場！CORTIS帥爆現身　5萬人瘋
全高雄掀韓星巧遇潮！　「等紅燈橘衣男子」竟是朴寶劍
快訊／新莊BMW離奇暴衝！　駕駛無呼吸心跳
男將入獄！要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
楓葉姐姐GG？抖音下令「嚴禁過度美顏」　違規最慘下場曝
南京大屠殺新鐵證！　日軍書信炫耀罪行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新莊BMW離奇暴衝！擦撞雙載機車　駕駛無呼吸心跳搶救中

酒駕遭軍方勒令退伍！20歲男「灌6瓶啤酒」上路自撞　酒測值0.9

桃園男迷路誤闖軍營身體不適　衛兵攔下急報警送醫

彰化福興鄉廢棄物堆突起火　恐怖黑煙竄天！5公里外可見

又是鬼切釀禍！一中商圈機車對撞騎士拋飛重摔　網友開噴左轉車

不只宜蘭警重傷！幫蕭美琴車隊報路況　北市交警被撞骨折

快訊／淡水拖板車撞斷路燈衝對向！　37歲駕駛宣告不治

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

獨／高雄男獨攀失蹤17天！弟急PO網尋人　山友驚：是柴山達人

挪用公司122.9萬爽花　員工「分50期賠125萬」換緩刑

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

快訊／新莊BMW離奇暴衝！擦撞雙載機車　駕駛無呼吸心跳搶救中

酒駕遭軍方勒令退伍！20歲男「灌6瓶啤酒」上路自撞　酒測值0.9

桃園男迷路誤闖軍營身體不適　衛兵攔下急報警送醫

彰化福興鄉廢棄物堆突起火　恐怖黑煙竄天！5公里外可見

又是鬼切釀禍！一中商圈機車對撞騎士拋飛重摔　網友開噴左轉車

不只宜蘭警重傷！幫蕭美琴車隊報路況　北市交警被撞骨折

快訊／淡水拖板車撞斷路燈衝對向！　37歲駕駛宣告不治

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

獨／高雄男獨攀失蹤17天！弟急PO網尋人　山友驚：是柴山達人

挪用公司122.9萬爽花　員工「分50期賠125萬」換緩刑

台南時尚展登場　藝群醫美以PDRN白光精華領軍美妝新潮流

美知名掃地機器人財務暴雷　內幕查出欠大陸代工廠超25億元

電子發票平台12／19下午6點開始維修　估18小時不能兌獎

獨家直擊／全場最辣！KISS OF LIFE露火辣超細纖腰　甜美互動引暴動

詐領助理費恐除罪化　他揭「民代貪污新模式」

獨家直擊／AAA世運紅毯登場！CORTIS帥爆現身「繞場揮手打招呼」5萬人瘋掉

全高雄掀韓星巧遇潮！「等紅燈橘衣男子」竟是朴寶劍　親切燦笑合照

海瑞溫斯頓聖誕Line貼圖免費下載　還可享用晶華聯名午茶

快訊／新莊BMW離奇暴衝！擦撞雙載機車　駕駛無呼吸心跳搶救中

台灣夜市文化消失中？他曝「3大原因」嘆：種種難題讓店家苦撐

【12具貓屍當垃圾丟】信義區28歲女提袋被抓包！住家一開門飄腐味

社會熱門新聞

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

賴瑞隆兒涉霸凌！綠議員喊他只是8歲小孩

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

知名按摩師爆性侵女客！　誆「抓鳳筋」偷拍下體

海削名流20億！高雄美魔女被通緝

快訊／24歲特勤警被撞手術順利　轉往北部治療

宜蘭警高速衝撞重傷　撞擊瞬間曝

24歲警遭撞臟器外露！爸爸也是退休警察

她求打蟑螂　色男偷拍內褲代價賠12萬

國3晚間連環車禍！半聯結車駕駛恍神釀1死7傷

國3香山聯結車釀連環撞　岳母北上做生意遇死劫

更多熱門

相關新聞

金門1至11月取締暴增4成　警揭「4hrs被逮占9成」

金門1至11月取締暴增4成　警揭「4hrs被逮占9成」

金門縣警察局為徹底杜絕酒駕、毒駕歪風，持續強化路檢與執法作為。警方表示，光是今年11月單月，就移送14件公共危險案件，另針對拒檢、拒測等重大違規告發5件，無照駕駛等其他違規更達32件，全面提升交通安全防護網。

酒駕4犯男肇事不想入監　理由被打臉

酒駕4犯男肇事不想入監　理由被打臉

酒駕撞死人！嘉義男肇逃「找女網友車震」嘉檢起訴

酒駕撞死人！嘉義男肇逃「找女網友車震」嘉檢起訴

高雄警副所長酒駕慘摔　恐記2大過免職

高雄警副所長酒駕慘摔　恐記2大過免職

彰化警處理車禍遭撞飛！畫面令人揪心

彰化警處理車禍遭撞飛！畫面令人揪心

關鍵字：

澎湖酒駕職業軍人

讀者迴響

熱門新聞

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面