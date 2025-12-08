　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曾吹哨揪出高虹安貪污　前民眾黨員林冠年酒駕遭判3月定讞

▲林冠年出席民眾黨2022地方選舉共同政見記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林冠年2022年間擬參選竹北市長，右為前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾經吹哨揪出新竹市長高虹安貪污助理費案，也曾被民眾黨推薦、擬參選竹北市長的前民眾黨新竹縣黨部執行秘書林冠年，在2022年間被發現涉及酒駕案，林最後也因本案遭民眾黨開除黨籍。本案進入司法程序後，一審將他判刑3月、得易科罰金，全案再上訴，高等法院8日二審駁回上訴，林冠年遭判刑3月定讞。

本案發生時間為2022年8月30日，當天凌晨4點半左右，林冠年因飲酒後駕車上路，結果因酒醉車輛失控，撞上路邊兩部自小客車。民眾報警，警方於10分鐘左右到場，先將林冠年送醫，並在醫院中進行酒測，測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.29毫克。全案移請檢方偵辦。

林冠年知道自己酒駕後，並未向黨部回報，反而接受黨部徵招，參選2022年底的竹北市長競選，並完成候選人登記。結果林冠年被發現被徵招的1個月前才爆發酒駕案件，他當時還召開記者會，宣稱是疲勞駕駛；又說本事件遭有心人士匿名抹黑造謠，大罵選風敗壞。

民眾黨部最後召開選決會，經查相關事證明確，認定林冠年已違反黨規，撤銷對他提名參選竹北市長的資格；此外，也送交臨時中央委員會，並決議開除黨籍。但因林冠年已經完成候選人登記，10月底印製的竹北市長選舉公報仍有林冠年的民眾黨籍身分資料、政見，讓民眾黨無法臨時更換候選人，平白失去竹北市長戰場。

林冠年遭開除黨籍後，也對外吹哨，讓檢調單位查出當時新竹市長高虹安的國會助理費貪污案。高虹安最後遭檢方提起公訴，一審判刑7年4月，高虹安因此遭停職，此案也將於本月16日宣判。至於林冠年的酒駕案，檢方事後提起公訴，今年四月間將他判刑3月、得易科罰金9萬元。案經上訴，高等法院8日駁回上訴，林冠年遭判刑3月定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／越籍媽帶走1歲兒！罹癌前夫哽咽請求...法官聽到了
世界盃倒數！比賽球場挖出「456袋人體遺骸」　死亡不到1年
新北衛生局妙齡女控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞
快訊／台中29歲男墜樓當場亡　女騎士路過被砸傷
快訊／102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒重傷搶救
麥當勞宣布多款新商品！　「旅日必吃」後天開賣
快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又是毒駕！男開上國道跑給警追　遭破窗拉出壓制搜出一堆毒品

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

71歲男國道肇逃又進市區連撞！少年隊長機警攔車...拘捕駕駛送辦

「SF ONLINE」鬧雙胞　前代理商、負責人涉《著作權法》被起訴

曾吹哨揪出高虹安貪污　前民眾黨員林冠年酒駕遭判3月定讞

搶毒品走私地盤釀殺機！左營16槍命案主謀曝　當天就飛柬埔寨

快訊／台中29歲男墜樓當場死亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

新北市衛生局妙齡女千字文控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞

快訊／彰化102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒一旁照顧嚴重嗆傷搶救中

台中義警執勤猝逝死因曝　兒相驗啜泣...「在我心中您就是英雄」

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

又是毒駕！男開上國道跑給警追　遭破窗拉出壓制搜出一堆毒品

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

71歲男國道肇逃又進市區連撞！少年隊長機警攔車...拘捕駕駛送辦

「SF ONLINE」鬧雙胞　前代理商、負責人涉《著作權法》被起訴

曾吹哨揪出高虹安貪污　前民眾黨員林冠年酒駕遭判3月定讞

搶毒品走私地盤釀殺機！左營16槍命案主謀曝　當天就飛柬埔寨

快訊／台中29歲男墜樓當場死亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

新北市衛生局妙齡女千字文控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞

快訊／彰化102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒一旁照顧嚴重嗆傷搶救中

台中義警執勤猝逝死因曝　兒相驗啜泣...「在我心中您就是英雄」

小紅書被封　應曉薇女兒嘆「台灣是極權國家」遭炎上！她急澄清

日本新法西斯恐釀第3次世界大戰　高志凱：美不願當炮灰下場機率低

又是毒駕！男開上國道跑給警追　遭破窗拉出壓制搜出一堆毒品

減脂也能喝湯！外食族必學「8款不踩雷湯品」

捕手成補強熱門！前悍將姚冠瑋傳味全龍積極網羅

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

砸6000「請水電弄壞馬桶」　排泄物流滿屋！老房東卻感動哭了

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

控俄軍性侵、斬首平民還摘器官！　馬利村民痛訴：比瓦格納更殘忍

【青春就該這麼暖】阿伯紙箱撒滿地 南港高工男學生組隊救援超感動❤

社會熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

板橋定食8「氣爆瞬間曝光」！招牌、玻璃炸飛如雨下

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

板橋定食8凌晨氣爆　疑瓦斯外洩釀禍

快訊／板橋定食8凌晨氣爆！消防局長說明

板橋定食8凌晨氣爆！民驚醒：家裡大晃

台2線大貨車「自撞分隔島」對撞貨櫃車！駕駛當場慘死

台中20歲女墜樓亡　事發前友人接到訊息

即／29歲男墜樓亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

更多熱門

相關新聞

新北衛生局妙齡女控性侵墜樓亡　前老闆判2年定讞

新北衛生局妙齡女控性侵墜樓亡　前老闆判2年定讞

新北市衛生局林姓女員工，2020年間在單位頂樓墜樓身亡。原來是她先前在某物理治療所內工作時，遭前老闆廖姓男子性侵；廖男騙取林女原諒並維持不正常關係多年，林女考上衛生局後遭檢舉有不倫關係，因此被約詢。林女隨後在臉書發千字文稱「願用命，讓真相浮出」，當晚墜樓身亡。廖男最後遭判刑2年定讞。

沈伯洋帶女兒散步「遇民眾強光照射」　嗆：被通緝活該

沈伯洋帶女兒散步「遇民眾強光照射」　嗆：被通緝活該

朝野角力錢關難過！　總預算、1.25兆國防特別預算、財劃法全卡　

朝野角力錢關難過！　總預算、1.25兆國防特別預算、財劃法全卡　

烏克蘭兒童「被送去北韓」思想教育

烏克蘭兒童「被送去北韓」思想教育

20歲前職軍酒駕自撞　酒測值0.9送辦

20歲前職軍酒駕自撞　酒測值0.9送辦

關鍵字：

法律人權林冠年酒駕民眾黨竹北市長高等法院二審

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

表面佛系、私下算得很精三大星座

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面