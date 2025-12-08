曾吹哨揪出高虹安貪污　前民眾黨員林冠年酒駕遭判3月定讞

▲林冠年2022年間擬參選竹北市長，右為前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾經吹哨揪出新竹市長高虹安貪污助理費案，也曾被民眾黨推薦、擬參選竹北市長的前民眾黨新竹縣黨部執行秘書林冠年，在2022年間被發現涉及酒駕案，林最後也因本案遭民眾黨開除黨籍。本案進入司法程序後，一審將他判刑3月、得易科罰金，全案再上訴，高等法院8日二審駁回上訴，林冠年遭判刑3月定讞。

本案發生時間為2022年8月30日，當天凌晨4點半左右，林冠年因飲酒後駕車上路，結果因酒醉車輛失控，撞上路邊兩部自小客車。民眾報警，警方於10分鐘左右到場，先將林冠年送醫，並在醫院中進行酒測，測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.29毫克。全案移請檢方偵辦。

林冠年知道自己酒駕後，並未向黨部回報，反而接受黨部徵招，參選2022年底的竹北市長競選，並完成候選人登記。結果林冠年被發現被徵招的1個月前才爆發酒駕案件，他當時還召開記者會，宣稱是疲勞駕駛；又說本事件遭有心人士匿名抹黑造謠，大罵選風敗壞。

民眾黨部最後召開選決會，經查相關事證明確，認定林冠年已違反黨規，撤銷對他提名參選竹北市長的資格；此外，也送交臨時中央委員會，並決議開除黨籍。但因林冠年已經完成候選人登記，10月底印製的竹北市長選舉公報仍有林冠年的民眾黨籍身分資料、政見，讓民眾黨無法臨時更換候選人，平白失去竹北市長戰場。

林冠年遭開除黨籍後，也對外吹哨，讓檢調單位查出當時新竹市長高虹安的國會助理費貪污案。高虹安最後遭檢方提起公訴，一審判刑7年4月，高虹安因此遭停職，此案也將於本月16日宣判。至於林冠年的酒駕案，檢方事後提起公訴，今年四月間將他判刑3月、得易科罰金9萬元。案經上訴，高等法院8日駁回上訴，林冠年遭判刑3月定讞。