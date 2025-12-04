　
社會 社會焦點 保障人權

酒駕毒駕抓不停！金門1至11月取締暴增4成　警揭「4hrs被逮占9成」

記者鄭逢時／金門報導

金門縣警察局為徹底杜絕酒駕、毒駕歪風，持續強化路檢與執法作為。警方表示，光是今年11月單月，就移送14件公共危險案件，另針對拒檢、拒測等重大違規告發5件，無照駕駛等其他違規更達32件，全面提升交通安全防護網。

警察局統計，113年全年取締酒駕86件、移送70件；但114年1月1日至11月30日，酒駕取締件數已飆升至123件，移送89件，執法量能較去年同期增幅超過40%。警方進一步分析違規個案，發現金門籍與台灣籍駕駛各占一半，職業以工、商族群為主，其中高濃度酒類飲用者佔五成，且有高達九成是在飲酒4小時內遭查獲，顯示仍有人心存僥倖，冒險上路。

▲金門酒駕抓不停，警方曝有9成都是飲酒後4小時內被逮。（圖／記者鄭逢時翻攝，下同）

除酒駕外，為全面打擊危險駕駛行為，警察局已全面導入「毒品唾液快篩試劑」，並依新修法規自11月20日起正式啟動毒駕取締，新制上路一週，全國已查獲183件毒駕，金門亦有案件偵辦中，警方強調，毒駕將面臨移置保管車輛、吊扣駕照、尿液送驗與刑責調查，「代價極沉重」。

警方呼籲，酒駕與毒駕皆屬嚴重違法，不僅危及生命，更將面臨高額罰鍰與刑事責任，警察局將持續落實零容忍政策，結合科技執法，為縣民打造安全交通環境。

此外，針對噪音擾民問題，金門縣已布建多組固定及移動式「聲音拍照科技執法設備」。今年截至目前，警方已取締違規改裝車輛201件，並通報環保局招回檢驗188件，警方強調，執法目的在於維護生活品質與行車安全，未來將持續加強查緝，防範事故發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

