國際焦點

青森7.6強震第一視角！台旅客房內「狂搖60秒」東西全倒、衝扶電視

記者閔文昱／綜合報導 

日本青森縣外海8日晚間發生規模7.6強震，多地震度達6強，瞬間引發海嘯警報。當時在青森旅遊的一名台灣旅客拍下驚悚時刻，只見房間劇烈左右晃動、天花板作響，桌上物品紛紛傾倒，兩人甚至衝上前扶住快倒下的電視，拍攝者更是嚇到連聲驚呼「好久喔…好可怕、我要吐，怎麼那麼久啊！」場面相當驚險。

該名旅客住在高樓層，強烈搖晃持續近一分鐘。另一位同樣身在青森的台灣網友表示，自己當下「原地嚇哭」，加上住在14樓感受更為劇烈。飯店廣播緊急通知住客留在房內等待檢查，外頭也持續響起消防車的警示，提醒民眾遠離海岸，讓許多人心驚膽戰。

有台灣旅客則回憶，正泡湯到一半時突然天搖地動，以為是自己「泡暈了」，結果工作人員大喊避難，眾人「全裸」匆忙躲到更衣間桌下，一邊收到海嘯警報一邊等待安置，「真的很可怕，現在還回不了房間，只能在大廳拿著飯店發的暖暖包取暖，外面只有1度。」

▲▼日本青森7.6地震，電視轉播發布海嘯警報。（圖／ETtoday新聞雲）

▲日本青森7.6地震，電視轉播發布海嘯警報。（圖／ETtoday新聞雲）

不只青森，距震央上百公里的北海道、岩手也搖得劇烈，連東京民眾都明顯感受到長時間晃動。有台灣教練團在北海道開會時，6支手機同時亮起警報，現場先是驚慌，直到確認震央在青森後才稍稍冷靜；另有旅客說東京雖只有2到3級，但搖很久，「邊害怕邊收包包、水壺準備避難，日本電視台全部改播防災資訊。」

▲▼青森7.6地震發布海嘯警報。（圖／日本氣象廳）

▲青森7.6地震發布海嘯警報。（圖／日本氣象廳）

東京大學地震研究所教授表示，震源位於2011東日本大地震震源區北側，推測可能是板塊邊界型大型地震，因震源淺且位於海域，海嘯風險極高。日本氣象廳在地震發生後立即對北海道、青森、岩手發布最高3公尺海嘯警報，政府也於晚間11時成立官邸對策室，全力掌握災情並呼籲沿岸居民「立刻撤離到高處」。




※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

青森強震日本地震海嘯警報台灣旅客災情報導

