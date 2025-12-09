　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

青森7.6強震「台灣人習慣地震還是會怕」！他住17樓超晃　嚇躲桌下

▲▼日本青森縣規模7.6強震。（圖／路透）

▲日本青森縣規模7.6強震。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

日本青森縣東方外海昨（8）深夜發生規模7.6、最大震度達6強的強震，日本氣象廳針對從北海道至千葉縣等地區發布警報，未來一周可能再次發生強震。許多在北海道旅遊的台灣人紛紛直呼「真的很可怕」、「自認台灣人習慣地震了，但還是有害怕」。

有網友在Threads發文，在北海道過生日意外遇到強震，想知道有沒有也在北海道旅遊的台灣人，大家的狀況如何？地震當下先生去泡湯，她一個人顧個小孩，雖然內心極度害怕，但還是想辦法冷靜，「抱著小孩在思考能怎麼躲，但好像也只能用我自己包著他們了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多台灣人留言報平安，「洞爺湖...晃超久…自認台灣人習慣地震了，但還是有害怕」、「我一個台灣人出泡湯，沒帶手機，差點進電梯，連滾帶爬躲在柱子邊，嚇到差點哭出來」、「札幌17樓，重點還超久，快5分鐘，我好久沒躲桌下了」、「剛剛回到房間也是平復了很久，真心被嚇到」、「住富良野王子大飯店最高樓…還以為火山要爆發了，嚇死我」。

還有澳門的網友留言，「澳門人也來取暖一下可以嗎，沒遇過那麼長那麼強，現在都好怕，今晚不敢睡」。

日本氣象廳指出，震央位於東日本大震災震源區域北側、下北半島東方海域，屬海溝型地震，震源深度50公里，東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，「今後至少一周內，尤其是2到3天內，是最容易發生連續地震的時期，必須保持警戒。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佳德鳳梨酥卡「黑色異物」　衛生局稽查揪2缺失
訓練27歲殺手！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕
快訊／火燒知名石頭火鍋！火煙狂竄...35人16車急灌救
快訊／Pocky巧克力棒出包　來台2產品需回收
又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉
日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分
多家火鍋店上榜　食材驗出違規

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遇青森強震！台人「豁命護電視」　日網友感動：看到堅強又善良的人

30歲上班族自煮！半年後「腰圍卻多5公分」　營養師一看菜單搖頭

看AAA誤認「2韓星是台灣藝人」　網驚：他們生日同天、都rapper

台積電員工查教召「喜獲公假15天」怕HR擋　網笑：不想上班？

青森7.6強震「台灣人習慣地震還是會怕」！他住17樓超晃　嚇躲桌下

文化幣倒數「極致用光攻略」　最狂「新手」600點放大⭢1914點

旅客未刷卡被糾正竟攻擊台鐵站務員　警上車逮人

Joeman查維基百科！「被更新1句話」網笑了：資料是最新的

婚後拒認公婆！她嫌對方素質差「不想喊爸媽」　網：把婚姻想太簡單

荷包默默縮水？8項訂閱花費超燒錢　追劇、外送、AI工具全上榜

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

遇青森強震！台人「豁命護電視」　日網友感動：看到堅強又善良的人

30歲上班族自煮！半年後「腰圍卻多5公分」　營養師一看菜單搖頭

看AAA誤認「2韓星是台灣藝人」　網驚：他們生日同天、都rapper

台積電員工查教召「喜獲公假15天」怕HR擋　網笑：不想上班？

青森7.6強震「台灣人習慣地震還是會怕」！他住17樓超晃　嚇躲桌下

文化幣倒數「極致用光攻略」　最狂「新手」600點放大⭢1914點

旅客未刷卡被糾正竟攻擊台鐵站務員　警上車逮人

Joeman查維基百科！「被更新1句話」網笑了：資料是最新的

婚後拒認公婆！她嫌對方素質差「不想喊爸媽」　網：把婚姻想太簡單

荷包默默縮水？8項訂閱花費超燒錢　追劇、外送、AI工具全上榜

海灣國家成為「資本家的矽谷」！達利歐：AI泡沫確實存在

美冴變主角！日爆紅《午餐流派》聯動本傳、小新媽午餐奢侈開吃

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

楊晨熙產後1年半「穿回超貼睡衣」！深V直逼肚臍 深邃事業線被看光

捲黑道風波！曹世鎬宣布退出《劉QUIZ》、《兩天一夜》全黑圖發聲

咪妃談「結婚的好處」　王思佳吐苦水「到底哪裡好」

甜美女星法國走朝聖路「狂被民眾搭訕」問原因　一落地新加坡GG！

佳德鳳梨酥卡「黑色異物」　北市衛生局稽查揪2缺失

日本青森7.6地震傳災情　陳其邁關心：隨時提供必要支援

男團Saturnday升級6人團！　露面親揭「驚人變化」超驚喜

【這桶開下去真的不一樣】開箱365存錢桶 現金滿出來超有感！

生活熱門新聞

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

台灣客「死守電視」　一票台人曝真相笑噴

瘋傳巴黎世家「披麻戴孝」頭巾　真正設計師曝光

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

日本7.6地震「可能是前震」　專家示警：後續規模8機率增百倍

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

台灣夫妻遇青森7.6強震　尪10秒內「連喊9次糟糕」

花蓮5.7地震　氣象署：3天內恐有規模5餘震

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

發熱衣越穿越冷？UNIQLO曝「3徵兆該換了」

更多熱門

相關新聞

日本7.6強震　專家示警餘震「3天內最危險」

日本7.6強震　專家示警餘震「3天內最危險」

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.6強震，最大震度達6強，引發海嘯警報並迫使沿岸居民在零度低溫中緊急避難。氣象廳指出，震央位於東日本大震災震源區域北側、下北半島東方海域，屬海溝型地震，震源深度50公里，專家警告未來一周內需嚴防餘震。

台灣客遇地震死守電視！她笑喊「台灣人本性」

台灣客遇地震死守電視！她笑喊「台灣人本性」

日本7.6地震「受堪察加8.7強震影響」　學者：北海道南邊要注意

日本7.6地震「受堪察加8.7強震影響」　學者：北海道南邊要注意

北海道旅遊遇強震！他從22樓跑到1樓：嚇到忘了穿鞋

北海道旅遊遇強震！他從22樓跑到1樓：嚇到忘了穿鞋

台灣夫妻遇青森7.6強震　尪10秒內「連喊9次糟糕」

台灣夫妻遇青森7.6強震　尪10秒內「連喊9次糟糕」

關鍵字：

日本地震青森強震北海道旅遊台灣旅客地震警報

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！原來上次吃到垢

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面