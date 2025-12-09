青森7.6強震「台灣人習慣地震還是會怕」！他住17樓超晃　嚇躲桌下

▲日本青森縣規模7.6強震。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

日本青森縣東方外海昨（8）深夜發生規模7.6、最大震度達6強的強震，日本氣象廳針對從北海道至千葉縣等地區發布警報，未來一周可能再次發生強震。許多在北海道旅遊的台灣人紛紛直呼「真的很可怕」、「自認台灣人習慣地震了，但還是有害怕」。

有網友在Threads發文，在北海道過生日意外遇到強震，想知道有沒有也在北海道旅遊的台灣人，大家的狀況如何？地震當下先生去泡湯，她一個人顧個小孩，雖然內心極度害怕，但還是想辦法冷靜，「抱著小孩在思考能怎麼躲，但好像也只能用我自己包著他們了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多台灣人留言報平安，「洞爺湖...晃超久…自認台灣人習慣地震了，但還是有害怕」、「我一個台灣人出泡湯，沒帶手機，差點進電梯，連滾帶爬躲在柱子邊，嚇到差點哭出來」、「札幌17樓，重點還超久，快5分鐘，我好久沒躲桌下了」、「剛剛回到房間也是平復了很久，真心被嚇到」、「住富良野王子大飯店最高樓…還以為火山要爆發了，嚇死我」。

還有澳門的網友留言，「澳門人也來取暖一下可以嗎，沒遇過那麼長那麼強，現在都好怕，今晚不敢睡」。

日本氣象廳指出，震央位於東日本大震災震源區域北側、下北半島東方海域，屬海溝型地震，震源深度50公里，東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，「今後至少一周內，尤其是2到3天內，是最容易發生連續地震的時期，必須保持警戒。」