7.6強震夜襲！　日專家示警：一周內恐有連續地震「3天內最危險」

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.6強震，最大震度達6強，引發海嘯警報並迫使沿岸居民在零度低溫中緊急避難。氣象廳指出，震央位於東日本大震災震源區域北側、下北半島東方海域，屬海溝型地震，震源深度50公里，專家警告未來一周內需嚴防餘震。

《每日新聞》報導，東京大學地震研究所教授加藤愛太郎指出，「包括此次地震在內，北海道沖到三陸沖近幾月來發生多起地震」，板塊邊界型地震僅發生在深度55公里以內，但此次7.6強震深度在其下限，「由於板塊邊界深層固著區被破壞，可能對淺層區域施加額外應力。」

加藤警告，「今後至少一周內，尤其是2到3天內，是最容易發生連續地震的時期，必須保持警戒。」

報導指出，本次地震破壞的斷層長度約100公里，部分與1968年十勝沖規模7.9地震的滑動區域重疊。且鄰近的十勝沖和1994年三陸沖規模7.6地震震源區，距離上次地震已經過很長一短時間，累積充分壓力。

11月9日三陸沖也發生規模6.9地震，日本政府地震調查委員會指出，可能發生斷層緩慢移動的「慢滑」現象，也有人指出可能引發規模7至8的大地震。雖然與此次7.6地震震源有一定距離，京都大學防災研究所教授西村卓仍提醒，該區域具有容易連續發生地震的特性，「今後可能發生同等規模甚至更強烈的地震。」

地震發生時正值深夜，青森、岩手兩縣沿岸地區氣溫接近0度。八戶市一名40多歲男性回憶，「突然被猛烈搖晃驚醒，上下左右搖擺持續很長時間。」岩手縣久慈市一名27歲男性職員透露，「準備避難時發現車窗都結冰了。」當地首次發布「北海道・三陸沖後發地震注意情報」，休閒活動相繼取消，為觀光業帶來陰影。