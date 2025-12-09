遇青森強震！台人「豁命護電視」　日網友感動：看到堅強又善良的人

▲日本昨晚發生規模7.6強震。（圖／日本氣象廳）

日本青森縣外海於12月8日深夜發生規模7.6強震，震央劇烈搖晃的畫面，透過台灣旅客拍攝的第一視角影片被上傳至X平台，迅速引起日本網友的廣泛討論與熱烈回響。影片中可見房間左右劇烈擺動，桌面物品紛紛傾倒，兩名旅客則衝上前扶住將傾的電視，令不少日本網友驚嘆「居然先守護電視，太勇敢了！」

從該段影片可見，即使地震搖晃劇烈，兩人仍盡力穩住液晶電視，並於搖晃稍歇時，將電視放平置於地面，以防餘震造成再度倒落。這段影片被大量轉發，迅速在日本社群平台上擴散，吸引眾多網友留言熱議。

許多日本網友對此行為表達讚賞與感動，有人留言稱「青森地震時的台灣觀光客，真的很厲害！酒店的液晶電視都努力守住了，搖晃一停就把電視放平避免再次掉落，太貼心」、「謝謝你們的沉著冷靜和體貼，但地震停了還是要先逃啊」、「即便如此，還拼命壓住電視保護它，讓人感動得想哭……謝謝你們。希望你們平安無事回國」、「不愧是台灣人啊。如果沒有習慣地震，遇到大地震時會完全動彈不得，像是被鬼壓床一樣。能在那種時候伸手去扶快要掉落的東西，真的很不簡單。」

另有網友觀察到影片中旅客的語氣，表示「明明嚇得要命，說話的音調卻柔柔的，感覺人很好」，甚至有人感動表示，「困難的情況最能看出本性，看到堅強又善良的台灣人，眼眶都濕了」。

儘管旅客的反應獲得許多肯定，但也有聲音呼籲重視自身安全。有網友提醒，「電視重要，但請先保護自己的頭」，甚至呼籲「拜託先逃命喔！雖然真的很感謝你們」。

