日本7.6地震「受堪察加8.7強震影響」　學者：北海道南邊要注意

▲日本青森發生規模7.6地震。（圖／達志影像／美聯社）



生活中心／台北報導

日本青森縣東方外海昨晚發生規模7.6地震。台大地質系退休教授陳文山表示，這起地震可能是受到今年堪察加半島規模8.7地震影響，屬於同一個隱沒帶，這個隱沒帶地震頻率非常高，在日本北面已經發生1個規模8以上地震，但日本北海道南邊同一個隱沒帶一直沒有發生規模8地震，要特別留意。

陳文山說明，日本這起7.6地震屬於隱沒帶的地震，全世界的隱沒帶都是在海裡面，絕大部分90%以上的規模7以上大地震都是在隱沒帶發生。日本青森縣地震跟台灣屬於不同隱沒帶，台灣是菲律賓海板塊跟歐亞海板塊之間產生地震，青森的地震則是太平洋板塊跟北美板塊之間引發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳文山指出，這個隱沒帶位置從東京灣以北一直沿著日本的東側的海岸，延伸到堪察加半島、千島群島再到加拿大，因為隱沒帶非常長，地震非常多，今年堪察加半島規模8.7大地震也是同一個隱沒帶引發。

他認為，這個隱沒帶地震頻率非常高，所以特別要注意，在日本北面已經發生1個規模8以上地震，但日本北海道南邊同一個隱沒帶一直沒有發生規模8地震，所以日本也一直在注意。

陳文山提醒，若到日本旅遊，往後半年內到1年可能會有餘震，但不會太大，重要的是若去海邊要有海嘯的觀念，碰到地震來要趕快往高處跑。