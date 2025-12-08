　
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平主持黨外人士座談會　統籌好國內經濟工作和國際經貿鬥爭

▲▼ 徵求對經濟工作的意見和建議 中共中央召開黨外人士座談會 習近平主持併發表重要講話 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共中央在中南海3日召開黨外人士座談會，習近平主持併發表重要講話 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／綜合報導

中共中央在中南海3日召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。中共中央總書記習近平主持座談會併發表重要講話強調，經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭，實現「十五五」良好開局。

中共中央政治局常委李強、蔡奇、丁薛祥出席座談會。李強受中共中央委託通報了今年經濟工作有關情況，介紹了關於明年經濟工作有關考慮。

座談會上，民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央副主席孫東生、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表高鴻鈞先後發言。

完全贊同中共中央對當前經濟形勢的分析判斷和明年經濟工作的謀劃考慮，並就優化產業佈局、增加優質供給、深化教育科技人才制度改革、建設數據要素全國統一大市場、擴大內需、拓展高水平對外開放、增進人民健康福祉、推進高質量就業、提升文化軟實力等提出意見建議。

習近平發表重要講話，大家充分肯定了今年經濟工作取得的成績，就做好明年經濟工作提出了意見建議，我們將認真研究採納。

習近平指出，今年是很不平凡的一年，中共中央團結帶領全黨全國各族人民迎難而上、奮力拼搏，統籌國內國際兩個大局，實施更加積極有為的宏觀政策，經濟社會發展主要目標將順利完成。過去5年，有效應對各種衝擊挑戰，推動黨和國家事業取得新的重大成就，「十四五」即將圓滿收官，我國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階。

習近平指出，今年以來，各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士緊扣中共中央決策部署，積極開展科技創新和產業創新融合發展、全方位擴大國內需求等方面調研，做好長江生態環境保護民主監督，圍繞經濟社會發展中一些重點難點問題及時建言獻策，為中共中央科學決策提供了重要參考。習近平代表中共中央向大家表示感謝。

▲▼ 徵求對經濟工作的意見和建議 中共中央召開黨外人士座談會 習近平主持併發表重要講話 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共中央在中南海3日召開黨外人士座談會，徵求對經濟工作的意見和建議 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

習近平強調，做好明年經濟工作，要以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定。

習近平對各民主黨派、全國工商聯和無黨派人士提出3點希望。一是深入學習領會中共二十屆四中全會精神。把中共中央的戰略部署領會准、理解透，始終同中國共產黨想在一起、站在一起、乾在一起。二是積極踴躍為制定實施「十五五」規劃獻計出力。圍繞建設現代化產業體系、因地制宜發展新質生產力、建設強大國內市場等深入開展調研，提出有價值、有分量的意見建議。三是凝心聚力推動經濟穩定向好。協助黨和政府做好政策宣傳、解疑釋惑、凝聚共識的工作，引導廣大成員和所聯繫群眾堅定信心、振奮精神，營造良好發展氛圍。

劉國中、李乾傑、何立峰、張國清、吳政隆，中共中央、國務院有關部門負責人出席座談會。出席座談會的黨外人士還有邵鴻、何報翔、王光謙、朱永新、楊震和張恩迪、方光華、杜瑩芬等。

