斥見習近平3門票編故事　鄭麗文酸賴清德困獸之鬥：民進黨緊張了

國民黨主席鄭麗文今（8日）接受專訪時指出，民進黨論述空洞，國際社會都不認同，從賴清德總統上任後無法過境美國，就能看出他是困獸之鬥；至於傳出「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，且北京提出高度敏感「3張門票」作為前提，鄭麗文駁斥，編故事太厲害了，可見民進黨多害怕多緊張，「府院黨都要對付我一人，但他們都對付不了我啦！」反核跟台獨就是讓民進黨掐死台灣的兩大神主牌，如果打通後台灣會一尾活龍。

由網紅「歷史哥」李易修主持的中國廣播公司節目《歷史易起SHOW！》本月1日起將停止播出，今日起轉戰他個人Youtube平台開設直播，首集便邀來國民黨主席鄭麗文。談到北京對鄭習會開出3前提？鄭麗文說，這故事編的太厲害了，民進黨論述空洞，國際社會都不認同，賴清德上任後無法過境美國，困境很明顯，他就是困獸之鬥，「所以我才會說他不要玩火」。

鄭麗文說，賴清德這幾天開始說不會台獨、擁抱中華民國，當人家東北亞都想要滅火，結果賴清德又想要在台海燒火，還不是最後又要乖乖滅火，為什麼每次講到國家定位都要發明新的名詞？又是中華民國台灣？一個國家定位都講不清楚，只想利用中華民國四個字，卻不認同中華民國的主權，根本心虛、心有有鬼，想要台獨又不敢宣布要台獨，哪個賴清德才是真正的賴清德？繞來繞去都離不開兩國論，到底說給誰聽？只要廢除台獨黨綱，就不用一直說不會台獨了啊！民進黨人被問到這題也都不敢回答啦！什麼叫做稱中華民國也可以，稱台灣也可以？台灣好多問題需要總統處理，賴清德卻天天作繭自縛。

鄭麗文認為，從二次世界大戰後，國民黨都是中華民國國防力量最堅實的支持者，前總統馬英九八年執政兩岸關係緩和，也都有合理軍購，國民黨的立場是軍購要合理有效，到底什麼價格才是合理的？什麼時候會到貨？更重要的是，台灣國家安全不是軍購能決定的，還有包括經濟體，但民進黨除了軍購沒有任何其他努力，不談兩岸如何和平，而是講到國家安全只剩下軍購數字，真是太狹隘了！台灣也有能源問題，缺電這點就致台灣戰略安全為無物，真正拖垮台灣整體安全的就是民進黨錯誤政策。

鄭麗文指出，反核跟台獨就是讓民進黨掐死台灣的兩大神主牌，如果打通後台灣會一尾活龍，國民黨反對台獨就被扣紅帽，那去問美國啊！支持嗎？她提及，過去這一個月啟動了藍白主席會，啟動智庫對接，國際結構對台灣產業有重大衝擊，陸客不來台灣觀光業蕭條，「我有很好又具體的想法，會找陳冲院長好好談，會有具體政策跟主張，智庫布局也已啟動，積極跟民眾黨對接討論。」

鄭麗文表示，希望可以真正照顧台灣中小企業、勞工、農民，執政黨不做讓國民黨提出具體方案，不會閉門造車，了解台灣企業對兩岸和平期許很深，兩岸和平背後包括美中和解，全世界都是台商的世界，國際局勢會影響台灣的商機，任何一個地方打仗都會被影響產業，現在最慘的就是年輕人跟勞工，但賴清德根本沒在想這些事。

