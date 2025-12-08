習近平要求2026年經濟工作目標　內需主導共8大堅持、全面依法治國

▲中共中央政治局8日召開會議，分析研究2026年經濟工作。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局8日召開會議，專題分析研究2026年經濟工作，並審議《中國共產黨領導全面依法治國工作條例》。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話，強調以高質量發展引領新年度經濟工作，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，要做到內需主導等八大「堅持」，並且進一步推動全面依法治國、依法執政水平。

會議指出，2025年是中國式現代化進程中具有重要意義的一年。以習近平同志為核心的黨中央帶領全黨全國各族人民迎難而上、奮力拼搏，統籌國內國際兩個大局，實施更加積極有為的宏觀政策，經濟社會發展主要目標順利實現。中國經濟運行總體平穩、穩中有進，新質生產力穩步發展，改革開放取得新進展，重點領域風險化解取得積極成效，民生保障更加有力，社會大局保持穩定，「十四五」收官良好，第二個百年奮鬥目標新征程取得良好開局。

會議表示，做好明年經濟工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

會議要求，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆週期和跨週期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。要堅持內需主導，建設強大國內市場；堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能；堅持改革攻堅，增強高質量發展動力活力；堅持對外開放，推動多領域合作共贏；堅持協調發展，促進城鄉融合和區域聯動；堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型；堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事；堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險。

會議強調，要加強黨對經濟工作的集中統一領導，樹立與踐行正確政績觀，因地制宜推動各項經濟工作，確保高質量、可持續發展。要編制好國家及地方「十五五」規劃及專項規劃，做好歲末年初重要民生商品保供工作，關心困難群眾生產生活，解決好拖欠企業賬款和農民工工資問題，兜牢民生底線。以時時放心不下的責任感抓好安全生產，堅決防範遏制重特大事故發生。

會議稱，制定《中國共產黨領導全面依法治國工作條例》，對於進一步提升黨領導全面依法治國的科學化、制度化、規範化水平，建設更加完善的中國特色社會主義法治體系，建設更高水平的社會主義法治國家，具有重要意義。

會議指出，要堅持和加強黨的領導，把黨領導立法、保證執法、支持司法、帶頭守法落到實處，提高依法治國、依法執政水平。全面推進國家各方面工作法治化，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供有力法治保障。