指國民黨未否認鄭習會「3張門票」　民進黨團批：台灣要被賣掉了

記者詹詠淇／台北報導

傳出「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，北京還提出包括擋總統賴清德國防特別預算等「3張門票」，國民黨對此駁斥稱報導純屬虛構。民進黨團書記長陳培瑜今（8日）指出，這3張門票確實是國民黨團這1年多來做的事，若國民黨主席鄭麗文真打算拿3張賣台門票前進鄭習會，把台灣當政治籌碼，所有台灣人應共同譴責。黨團副幹事長沈伯洋也說，國民黨昨發布的聲明完全沒有否認3張門票，也沒有否定要見面，若發生台灣這個國家就要被賣掉了。

《自由時報》昨報導，據北京涉台系統及國民黨內部消息，國民黨2位副主席蕭旭岑、張榮恭接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。為求互信，北京提出高度敏感的「3張門票」做為前提，包括阻擋總統賴清德力推的對美軍購案、阻止國安法立法、國民黨堅定重申以中國統一為目標的發展軸線。

針對報導，國民黨昨嚴正駁斥，指該報導純屬捏造，堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

民進黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長張雅琳今（8日）召開「跨境鎮壓已入台？ 保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會，並於會後回應輿情。

有關鄭習會，陳培瑜指出，自己仍持懷疑態度，希望不要發生，但這3張門票確實是國民黨團這1年多來在做的事，包括不斷削弱國防、透過法制規範讓台灣門戶大開、公開宣布推進統一。如果鄭麗文真打算拿這3張賣台門票前進鄭習會，把台灣當政治籌碼，所有台灣人應共同譴責。

沈伯洋也說，當然希望報導不是真的，否則發生的話，台灣這個國家就要被賣掉了。不過，國民黨昨發布的聲明完全沒有否認這3張門票，也沒有否定要見面，這對台灣一定是危險的。若國民黨真的沒有要做這些事，應該嚴正聲明鄭習會完全不存在，完全沒有要討論相關條件，明日程序委員會也不該再擋下國防預算，應透過委員會討論，而非直接逕付二讀。

針對報導提到北京開出的條件，沈伯洋說明，第一，擋軍購就是要削弱台灣國防，讓台灣無法抵禦中國侵略；第二，開放相關人流、金流，包括「中配6改4」、修「國籍法」以及「離島建設條例」中一國兩制的經濟示範區，國民黨完全是在這條道路上，這不就是這幾個禮拜發生的事情嗎？

沈伯洋指出，報導也提到北京要削弱台灣的「國安法制」，保護國安、抵禦滲透最重要的一部法律就是「反滲透法」，國民黨卻修法放寬，甚至直接把中國為境外敵對勢力拿掉。近年看到許多共諜案追查，都是因為有這些法律工具才能發動偵查，如果這些法律工具不存在，滲透這件事在台灣就會變成日常，就算沒有鄭習會，就算國共沒有談任何條件，這些事情都是每天在發生的。

民進黨政策會執行長吳思瑤受訪時則表示，國民黨的駁斥與澄清顯得非常蒼白無力。鄭麗文當選前就稱期待進行鄭習會、反對台灣增加國防預算。她所指派的2位國民黨副主席不也前後往中國跑，難道去跟中國高官宋濤會面是純吃飯純聊天嗎？

到底談了什麼？吳思瑤指出，這才是台灣社會要國民黨透明說明的，譬如動輒跑中國，去中國跟「灶腳」一樣，到底提了什麼條件？有沒有把台灣人民的自由、國家安全作為伴手禮？外界對鄭習會揣測、報導都不是空穴來風，這些傳聞有待國民黨未來用具體行動成興。

另，針對《太報》報導，傅崐萁有可能接國民黨智庫執行長，外界質疑黨中央、立院與智庫「三位一體」。范雲說，以她對傅崐萁這5年多的觀察，「他是立法院非常反智的一位立委」，反智的立委接任國民黨的智庫，真的是政治很大的淪喪，從國民黨開始；陳培瑜則說，國民黨的智庫是不是大降級，才決定重用傅崐萁，希望國民黨的政治智商要升級，絕對不要重用傅崐萁。