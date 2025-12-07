中國火控雷達兩度照射！前自衛隊幹部分析「如同拔槍」：極為挑釁

▲中國航空母艦遼寧號。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本防衛大臣小泉進次郎今（7）日凌晨罕見召開記者會，證實昨（6）日下午中國海軍航空母艦「遼寧號」上的艦載戰機殲15，在沖繩本島東南方公海空域，以雷達兩度照射正在執行緊急升空的日本航空自衛隊F-15戰機。前航空自衛隊幹部分析，相關情況顯示中方疑似使用「火控雷達」鎖定日機，屬於極度危險的挑釁行為。

根據日媒《朝日新聞》，小泉進次郎證實，由俄製戰機改建的中國戰機殲15（J15）於6日下午從遼寧號起飛後，兩度對日本航空自衛隊戰鬥機F-15施以「斷續性的雷達照射」。雖未明確說明雷達種類，但日本防衛省罕見於凌晨緊急對外說明，被視為事態嚴重的象徵。

過去曾有執行緊急升空任務經驗的前航空自衛隊幹部分析，一般搜敵用雷達（search radar）會像「左右擺頭」般掃描廣域，因此飛機會斷續接收到電波；但火控雷達（fire-control radar）專門用於導引飛彈，會長時間、連續照射特定目標，且頻率截然不同。

該名幹部明確表示，「以如此罕見的時間召開記者會，極有可能代表日方研判中國使用了火控雷達」。他強調，這相當於「已經把手指放上槍枝的扳機上」，意味著日本航空自衛隊戰鬥機已經遭到中國軍機雷達鎖定（lock-on），是非常野蠻且危險的挑釁行為。

他指出，殲15可在數百公里外以搜索雷達發現目標，於逼近後切換成火器管制雷達進行「鎖定」（lock-on），而PL-12射程達數十公里，足以威脅F-15。此外，由於遼寧號採滑跳甲板設計，艦載機通常減半油量、減少武裝以利起飛，再在空中加油補足，因此中國艦載機常在演訓中運用此模式。

該名退役幹部強調，面對戰鬥機的緊急升空任務，自衛隊處置比對付轟炸機、偵察機更加謹慎，「因為戰鬥機具有飛彈與機炮，一旦判斷失誤就可能陷入武力衝突」。

為了避免升級為軍事對抗，航空自衛隊戰機通常會與對方保持距離、避免突然以強烈雷達照射對方等「抑制性行動」。因此，中方此次主動使用疑似火控雷達，被視為罕見的高風險動作。