地方 地方焦點

新北耶誕馬拉松接力賽開跑　千名跑者清晨點燈迎佳節

▲新北耶誕馬拉松接力賽開跑。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北耶誕馬拉松接力賽開跑，副市長劉和然（中）在起跑前為跑者加油打氣。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度「新北歡樂耶誕城」再掀節慶熱潮！今（7日）清晨5時30分於新北市政府市民廣場登場的「2025新北市耶誕馬拉松接力賽」，在上千名跑者熱情歡呼中鳴槍起跑。今年賽事邁入第二屆，共吸引近600支隊伍報名，延續高人氣，以「3人1隊」的全新接力賽制亮相。24.7公里的賽程分為8.4公里、5.2公里與11.1公里三棒，兼具短、中、長距離，吸引各類型跑者組隊挑戰。

觀旅局指出，今年延續首屆追友活動的特色，再度於清晨集結時同步點亮耶誕城燈飾，為選手注入暖心與活力，象徵平安完賽的祝福能量，也為新北歡樂耶誕城揭開溫馨序幕。本次賽事自市民廣場（歡樂耶誕城）出發，沿縣民大道一路奔馳。跑者揹上象徵接力精神的巨型銀色鈴鐺，在耶誕前夕伴隨幸福鈴聲迎接節慶氛圍。沿途更有創意十足的變裝追友組登場，以巧思扮裝帶來歡笑，成為賽道上的亮點。

▲新北耶誕馬拉松接力賽開跑。（圖／新北市觀旅局提供）

▲2025新北耶誕馬拉松接力賽，由冠軍隊伍3位跑者攜手衝線奪冠，現場氣氛沸騰，為活動掀起最高潮。

觀旅局表示，本屆特別增設團隊「大進場」環節，讓隊友在完成各棒接力後，一同跑進終點拱門熱血衝線，留下專屬於團隊的珍貴完賽記憶。跑完全程後，每位參賽者都可獲得象徵團隊榮譽的立體拼接獎牌，3片合體即可拼出一棵金色聖誕樹，極具紀念價值。

副市長劉和然表示，「新北市耶誕馬拉松接力賽」是「新北歡樂耶誕城」的重要亮點之一，結合運動、觀光與節慶魅力，讓跑者在燈飾與音樂交織的氛圍中體驗最浪漫的城市路跑。未來觀旅局將持續推廣運動觀光，打造更多結合節慶與運動的城市活動，讓市民與旅客都能在新北歡樂耶誕城裡，跑出幸福、跑出回憶。

關鍵字：

新北市耶誕馬拉松接力賽路跑

