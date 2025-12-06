市定古蹟「坪林尾橋」修復完成　侯友宜：百年橋身再現風華

▲新北市定古蹟「坪林尾橋」修復完成，6日市長侯友宜與居民共同見證百年歷史風華再現。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市定古蹟「坪林尾橋」修復工程今年9月竣工，新北市政府今（6日）舉辦啟用典禮，國際知名「無垢舞蹈劇場」以「為百年尾橋獻香奉茶」為主題進行祈福演出，市長侯友宜代表接受舞者奉上的象徵祝福與傳承的茶湯，獻上對山林大地最誠摯的敬意，並與在地居民共同見證百年歷史風華再現。

侯友宜說，坪林尾橋建造於西元1900年，是跨越北勢溪、連結往返臺北與宜蘭的重要交通節點，因屢受水害，1910年展開鋼筋混凝土與鋼桁架橋改建工程，改建為上撐式桁架橋結構，迄今已長達逾百年，隨著坪林新橋及坪林拱橋完工後，地方主要交通路線逐漸轉移，坪林尾橋成為極具地方意象的重要景點。

▲坪林尾橋建造於西元1900年，是跨越北勢溪、連結往返台北與宜蘭的重要交通節點，迄今已長達逾百年。

為紀念坪林尾橋的歷史文化及意義，市府於臺北縣時代將此公告為縣定古蹟，也在2024年爭取文化部補助及自籌經費下進行修復工程，侯友宜歡迎大家到坪林旅遊時，前來一覽坪林尾橋風貌，感受百年古蹟的文化之美。

本次啟用典禮坪林區公所特別與坪林茶業博物館合作，邀請國際知名的「無垢舞蹈劇場」於坪林尾橋上進行祈福演出，由舞者於橋面緩慢移動穿越而行，以極簡而深沉的肢體語彙，並融合焚香爐、奉茶等意象，向這座百年古橋與孕育坪林的山林大地致上最誠摯的敬意。

坪林區公所表示，此次修復與重新啟用，不僅展現新北市對文化資產保存的決心，更凝聚地方居民對土地的深厚情感，讓百年古橋走入當代生活，繼續書寫屬於坪林的下一個百年篇章。

▲國際知名「無垢舞蹈劇場」以「為百年尾橋獻香奉茶」為主題進行祈福演出，侯友宜代表接受舞者奉上的象徵祝福與傳承的茶湯，獻上對山林大地最誠摯的敬意。