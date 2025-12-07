　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

性侵女童被捕「竟絕食抗議」　他被判鞭刑14下再關15年

▲▼新加坡鞭刑。（圖／路透）

▲新加坡仍保有鞭刑。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

新加坡一名12歲女童遭到性侵，34歲印度籍男嫌落網態度惡劣，甚至在審理過程中「絕食抗議」，要求當局指派律師，但最終仍被重判15年有期徒刑與14下鞭刑。

《海峽時報》引述檢方說法報導，2022年4月，被告帕札尼維爾（Mookkapillai Pazhanivel）隱匿身分，透過Telegram聯繫受害者，要求見面並發生性行為，同年4月18日得逞，事後持續騷擾女童，要求再次見面，被拒絕仍連番發送色情訊息。

受害者被侵犯後，很快明白這些行為不對，自稱「感到非常骯髒」。她在身心受創、不堪連番騷擾的折磨下，同年10月終於向母親坦承此事。

▲▼ 鐵窗，監獄，監獄超收，受刑人。（圖／視覺中國CFP）

▲被告拒絕認罪，一度絕食抗議，要求指派律師。（示意圖／CFP）

由於帕札尼維爾使用假名，警方辦案一度陷入困難，直到受害者假裝安排再次見面，他才終於在2023年3月落網。不過，案件審理期間，帕札尼維爾態度囂張，不僅宣布絕食抗議，直到獲得指派律師為止，還反過來責怪受害者，毫無根據地指控警方粗暴對待。

帕札尼維爾10月29日被定罪時，依然堅稱清白，透過翻譯主張，「我為什麼要承認……我壓力很大，不想吃東西。」檢方形容，被告完全沒有悔意，絕食只是阻礙審判的「花招」。法官5日宣判量刑時，也嚴厲譴責被告「利用一個非常年幼的人來滿足自己的慾望」。

除了這起駭人的兒童性侵案，帕札尼維爾還面臨9項相關指控，將另案審理。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AAA音樂節票房哭了！慘況曝光
尼克與Ashly宣布：生活遇上改變了，決定要賣房
川普怒了！喊話MLB「立刻」讓克萊門斯進名人堂
舒華扛5萬人主持！絕美公主風現身　台上他也是台灣人
快訊／信義區警匪追逐撞5車！　2人受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏2大難題！美特使稱「和平協議近了」　血淚代價死傷200萬人

驚傳政變？貝南士兵「攻占國家電視台」　宣布解散政府

日本獵人驚見「跪坐男屍」！入山打獵目睹詭異景象　頭顱白骨化

性侵女童被捕「竟絕食抗議」　他被判鞭刑14下再關15年

包括台灣！柬埔寨掃蕩網路詐騙160天抓4851人

日本機場櫃檯前「行動電源起火」！旅客包包突冒煙　焦黑照曝

菲律賓飛機南海例行巡邏　控中國發射3枚照明彈

台海戰爭3階段！　外媒分析「桃園1原因」成解放軍理想登陸點

韓12萬台攝影機破解外流！裸澡走光、分娩「全看光」　賣給中國賺錢

美2少年「槍殺焚屍」14歲女同學！騙到樹林犯案　兇殘手段曝

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

俄烏2大難題！美特使稱「和平協議近了」　血淚代價死傷200萬人

驚傳政變？貝南士兵「攻占國家電視台」　宣布解散政府

日本獵人驚見「跪坐男屍」！入山打獵目睹詭異景象　頭顱白骨化

性侵女童被捕「竟絕食抗議」　他被判鞭刑14下再關15年

包括台灣！柬埔寨掃蕩網路詐騙160天抓4851人

日本機場櫃檯前「行動電源起火」！旅客包包突冒煙　焦黑照曝

菲律賓飛機南海例行巡邏　控中國發射3枚照明彈

台海戰爭3階段！　外媒分析「桃園1原因」成解放軍理想登陸點

韓12萬台攝影機破解外流！裸澡走光、分娩「全看光」　賣給中國賺錢

美2少年「槍殺焚屍」14歲女同學！騙到樹林犯案　兇殘手段曝

彰化路口機車相撞！雙載父子對決阿北　3人倒地送醫

杜拜「全球最高酒店」必做5空中體驗　無邊際池、天空露台看日落

中國房市走向丕變　任澤平示警：20%城市可能上漲、8成恐一路跌

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

漲1成照樣搶！台中飯店圍爐宴破3萬　豪客一口氣訂4桌

俄烏2大難題！美特使稱「和平協議近了」　血淚代價死傷200萬人

《傳說對決》AIC閃電狼闖入最終決賽　53分鐘極限大戰擊敗BAC

連掃六大市場！　陳亭妃回成長之地：最真實的台南民意都在這裡

中國11月外匯存底3.46兆美元　連續13個月增持黃金

為愛搬到高雄　男友霸氣喊「房租1萬我全出」卻天天哭窮

AAA／好想應徵當吉祥物！　可以跟CORTIS團員抱抱

國際熱門新聞

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

中國戰機兩度雷達照射日本F-15　日方強烈抗議

2大錢坑吞掉退休金！　專家勸丟掉

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

性侵惹毛村民！印尼男被砍GG　屍體遊街

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

阿拉斯加地區規模7.0強震！　深度僅10公里

蘇丹幼兒園「遭無人機轟炸」50死！

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

全球百大旅遊城市　台北勝過京都曼谷

諾貝爾得主：與中相比，英像第三世界

美烏會談落幕　澤倫斯基承諾持續追求和平

台海戰爭3階段　外媒揭1地是理想登陸點

X平台遭歐盟重罰43億！

更多熱門

相關新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

新北一名男子阿偉(化名)屢次侵犯胞姊和2個妹妹，然而家族重男輕女，父母知情兒子對姊妹性侵亂倫後，僅要女兒「離他遠一點」，放任她們受侵害多年。事情爆發後姊妹遭安置，回家後又遭阿偉伸狼爪，前年阿偉再度於家中書房性侵安置結束回家的15歲大妹，犯後又違反保護令每周回家長達近1年，被檢方依家暴妨害性自主等罪起訴。全案經新北地院審理，法官依阿偉對大妹犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處3年6月徒刑。另又犯成年人故意對少年犯違反保護令罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。可上訴。

性侵惹毛村民！印尼男被砍GG　屍體遊街

性侵惹毛村民！印尼男被砍GG　屍體遊街

胖男援交護專妹遭嫌短！掐脖硬上慘了

胖男援交護專妹遭嫌短！掐脖硬上慘了

白袍淫魔！38歲醫「性侵38病患」！多人未滿13歲

白袍淫魔！38歲醫「性侵38病患」！多人未滿13歲

知名按摩師爆性侵女客！　誆「抓鳳筋」偷拍下體

知名按摩師爆性侵女客！　誆「抓鳳筋」偷拍下體

關鍵字：

性侵新加坡未成年戀童鞭刑

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

全台第3家「島語」12/29開幕

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面