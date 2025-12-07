性侵女童被捕「竟絕食抗議」　他被判鞭刑14下再關15年

▲新加坡仍保有鞭刑。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

新加坡一名12歲女童遭到性侵，34歲印度籍男嫌落網態度惡劣，甚至在審理過程中「絕食抗議」，要求當局指派律師，但最終仍被重判15年有期徒刑與14下鞭刑。

《海峽時報》引述檢方說法報導，2022年4月，被告帕札尼維爾（Mookkapillai Pazhanivel）隱匿身分，透過Telegram聯繫受害者，要求見面並發生性行為，同年4月18日得逞，事後持續騷擾女童，要求再次見面，被拒絕仍連番發送色情訊息。

受害者被侵犯後，很快明白這些行為不對，自稱「感到非常骯髒」。她在身心受創、不堪連番騷擾的折磨下，同年10月終於向母親坦承此事。

▲被告拒絕認罪，一度絕食抗議，要求指派律師。（示意圖／CFP）



由於帕札尼維爾使用假名，警方辦案一度陷入困難，直到受害者假裝安排再次見面，他才終於在2023年3月落網。不過，案件審理期間，帕札尼維爾態度囂張，不僅宣布絕食抗議，直到獲得指派律師為止，還反過來責怪受害者，毫無根據地指控警方粗暴對待。

帕札尼維爾10月29日被定罪時，依然堅稱清白，透過翻譯主張，「我為什麼要承認……我壓力很大，不想吃東西。」檢方形容，被告完全沒有悔意，絕食只是阻礙審判的「花招」。法官5日宣判量刑時，也嚴厲譴責被告「利用一個非常年幼的人來滿足自己的慾望」。

除了這起駭人的兒童性侵案，帕札尼維爾還面臨9項相關指控，將另案審理。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。性侵害就是犯罪，請撥打110、113。