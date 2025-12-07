惡狼性侵身障女！印尼村民私刑「砍斷生殖器」　屍體遊街示眾

▲印尼一名男子涉嫌性侵當地婦女，被村民聯手虐殺。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

印尼一名男子因涉嫌性侵一名患有身心障礙的女子，引發當地村民群情激憤，聯手動用私刑，以棍棒、石頭和開山刀活活將其打死分屍，同時割下他的「生殖器」，並將遺體遊街示眾，場面極度血腥。

根據《鏡報》報導，這起私刑殺人事件發生於印尼南蘇拉威西省戈瓦縣。這名47歲男子阿里被指控11月30日性侵一名患有身心障礙婦女，受害人被發現時身上多處瘀傷、精神狀態極度恐懼，消息傳出後立即引發村民強烈憤慨。

事發後，阿里一度躲藏在親戚家企圖避風頭，隨後逃入附近森林躲避村民追捕。然而12月3日，飢餓難耐的阿里走出森林覓食時被村民認出，立刻被眾人包圍。目擊者表示，阿里在當地惡名昭彰，長期從事竊盜等犯罪行為，曾被監禁，不久前才獲釋。

村民們隨即用棍棒、石頭和開山刀瘋狂攻擊阿里，並割下他的生殖器「砍碎」，隨後將阿里的屍體拖過一間間民宅遊街示眾。根據村民拍攝的影片顯示，阿里雙手雙腳被繩索綑綁後遭到攻擊，而當機車車隊拖著屍體遊街時，更有數百名村民手持智慧型手機圍觀，並發出歡呼聲。

當地警方證實，已緊急派遣警力前往村內控制現場局勢。警方表示，「我們確認有數段影片流傳，內容涉及對某個人的攻擊事件。根據接獲的報告，現場情況已獲控制。」

警方強調，「我們不會輕視這個情況，正在進行檢查並加強安全措施以維持局勢穩定。初步資訊顯示，死者涉嫌性侵案件，但我們將持續調查以釐清事件的確切經過。」

警局目前已動員醫療小組進行屍檢，刑事調查組、情報組及社區警務組等多個單位也全面介入調查。

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。