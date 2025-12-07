　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

惡狼性侵身障女！印尼村民私刑「砍斷生殖器」　屍體遊街示眾

▲▼性侵,受害,婦女,家暴,男女,示意圖。（圖／VCG）

▲印尼一名男子涉嫌性侵當地婦女，被村民聯手虐殺。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

印尼一名男子因涉嫌性侵一名患有身心障礙的女子，引發當地村民群情激憤，聯手動用私刑，以棍棒、石頭和開山刀活活將其打死分屍，同時割下他的「生殖器」，並將遺體遊街示眾，場面極度血腥。

根據《鏡報》報導，這起私刑殺人事件發生於印尼南蘇拉威西省戈瓦縣。這名47歲男子阿里被指控11月30日性侵一名患有身心障礙婦女，受害人被發現時身上多處瘀傷、精神狀態極度恐懼，消息傳出後立即引發村民強烈憤慨。

事發後，阿里一度躲藏在親戚家企圖避風頭，隨後逃入附近森林躲避村民追捕。然而12月3日，飢餓難耐的阿里走出森林覓食時被村民認出，立刻被眾人包圍。目擊者表示，阿里在當地惡名昭彰，長期從事竊盜等犯罪行為，曾被監禁，不久前才獲釋。

村民們隨即用棍棒、石頭和開山刀瘋狂攻擊阿里，並割下他的生殖器「砍碎」，隨後將阿里的屍體拖過一間間民宅遊街示眾。根據村民拍攝的影片顯示，阿里雙手雙腳被繩索綑綁後遭到攻擊，而當機車車隊拖著屍體遊街時，更有數百名村民手持智慧型手機圍觀，並發出歡呼聲。

當地警方證實，已緊急派遣警力前往村內控制現場局勢。警方表示，「我們確認有數段影片流傳，內容涉及對某個人的攻擊事件。根據接獲的報告，現場情況已獲控制。」

警方強調，「我們不會輕視這個情況，正在進行檢查並加強安全措施以維持局勢穩定。初步資訊顯示，死者涉嫌性侵案件，但我們將持續調查以釐清事件的確切經過。」

警局目前已動員醫療小組進行屍檢，刑事調查組、情報組及社區警務組等多個單位也全面介入調查。

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《延禧攻略》50歲女星宣布立遺囑！　留8億遺產
黃仁勳登金融時報人物榜！　「押注AI改變世界」
快訊／賴瑞隆落淚道歉：會讓兒子離開學校
F3集體模仿「抓空氣」華麗拉尾音！　阿信尷尬畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃仁勳榮登金融時報人物榜　被讚「押注AI」改變世界！

惡狼性侵身障女！印尼村民私刑「砍斷生殖器」　屍體遊街示眾

美國戰爭部長稱讚南韓「模範盟友」：將獲得特別優待

《灌籃高手》聖地人潮不減　中國遊客照樣瘋拍照、買伴手禮

驚天越獄！3囚秘密鑿牆「床單垂降」落跑了　1重罪犯仍在逃

美國防部長：以實力而非對抗嚇阻中國　無意改變台灣現狀

宏都拉斯大選「開票卡關7天」　川普力挺候選人0.7%微幅領先

中國駐日大使館：干涉台灣問題「小心引火自焚」

韓電商酷澎個資外洩淪「詐騙溫床」　業者偏好在中國招募員工

少女吃甜點送命！　驚揭父親婚外情「小三狠心毒殺」

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

黃仁勳榮登金融時報人物榜　被讚「押注AI」改變世界！

惡狼性侵身障女！印尼村民私刑「砍斷生殖器」　屍體遊街示眾

美國戰爭部長稱讚南韓「模範盟友」：將獲得特別優待

《灌籃高手》聖地人潮不減　中國遊客照樣瘋拍照、買伴手禮

驚天越獄！3囚秘密鑿牆「床單垂降」落跑了　1重罪犯仍在逃

美國防部長：以實力而非對抗嚇阻中國　無意改變台灣現狀

宏都拉斯大選「開票卡關7天」　川普力挺候選人0.7%微幅領先

中國駐日大使館：干涉台灣問題「小心引火自焚」

韓電商酷澎個資外洩淪「詐騙溫床」　業者偏好在中國招募員工

少女吃甜點送命！　驚揭父親婚外情「小三狠心毒殺」

整座高雄變聖誕樂園！4大景點看26米耶誕樹、燈光秀　還會飄雪

忠實粉絲每年朝聖！月光・海音樂會奪「活動卓越獎」銀質獎

6機場舉辦飛安系列宣導活動　響應國際民航日

出國搭「最香班機」　他候機室看傻：太多人了吧！網讚最爽行程

50歲佘詩曼宣布立遺囑！　留下8億遺產：我賺錢辛苦不想被浪費

小粉絲獻愛心手作　何志偉現「跨齡」吸引力

桃園失智婦與夫逛市場走失　好心商家送她到派出所

台北咖啡秘境！深藏寶藏巖老房聚落內　15年老店不定期有藝術展覽

黃仁勳榮登金融時報人物榜　被讚「押注AI」改變世界！

預算千元以下7款聖誕交換禮物推薦　貓咪護唇膏可愛首選、蘭芝最強入門組

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

國際熱門新聞

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

中國戰機兩度雷達照射日本F-15　日方強烈抗議

阿拉斯加地區規模7.0強震！　深度僅10公里

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

蘇丹幼兒園「遭無人機轟炸」50死！

美烏會談落幕　澤倫斯基承諾持續追求和平

全球百大旅遊城市　台北勝過京都曼谷

諾貝爾得主：與中相比，英像第三世界

X平台遭歐盟重罰43億！

性別失衡！拉脫維亞女性瘋租「1小時老公」

網集資5540萬讓他退休！　88歲老兵哭了

日本擬「加增1%個人所得稅」補充防衛費！

中國爆買投資房地產　高市早苗要下重手整治

更多熱門

相關新聞

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

馬來西亞吉隆坡警方11月破獲一起男同志群聚性交案，突襲表面上是三溫暖中心、實則男同志地下淫窟的場所，並逮捕201名男子。其中一名嫌犯的妻子直到丈夫被逮，才得知原來對方早就已經背著她在外面與其他男人外遇，而她卻一直以為丈夫只是工作繁忙。她崩潰直言，「世界變成一片黑暗」，但也強調，現階段將不考慮離婚。

胖男援交護專妹遭嫌短！掐脖硬上慘了

胖男援交護專妹遭嫌短！掐脖硬上慘了

白袍淫魔！38歲醫「性侵38病患」！多人未滿13歲

白袍淫魔！38歲醫「性侵38病患」！多人未滿13歲

知名按摩師爆性侵女客！　誆「抓鳳筋」偷拍下體

知名按摩師爆性侵女客！　誆「抓鳳筋」偷拍下體

大馬男同志淫窟！57歲大叔「疑染愛滋」

大馬男同志淫窟！57歲大叔「疑染愛滋」

關鍵字：

印尼私刑性侵暴力東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

全台第3家「島語」12/29開幕

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面