　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出國搭「最香班機」　他候機室看傻：太多人了吧！網讚最爽行程

▲▼ 桃園機場,出國,搭機,出遊。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO驚訝，搭紅眼班機的人超多。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人出國會選擇搭紅眼班機，一名網友驚訝直呼，桃園機場凌晨2點候機室滿滿旅客，「紅眼飛東京也太多人！」底下網友笑稱，紅眼班機最划算，下班直奔機場早上到日本玩整天；但也有人苦喊「睡眠太差、35歲後坐一次快往生」，建議年紀稍長改搭早班機，「雖然少玩幾小時，但體力快樂都加倍」。

一名網友在Threads表示，他去桃園機場準備出國，卻發現凌晨2點的候機室，坐著滿滿的旅客，讓原PO感到十分驚訝，「紅眼飛東京的人也太多了吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「兩點的紅眼班機是最香的，當天下班，22點出發到機場報到，凌晨2點起飛，抵達日本早上6點，到飯店櫃檯寄行李，一整天玩好玩滿」、「還要選22點多那班飛機回台，玩好玩滿」、「上個月搭凌晨2點的飛機，6點到日本，一路玩到晚上10點多回去飯店」、「我最愛的航班，下班後可以晚餐吃飽飽＋回家洗澡，12點到機場準備搭機」、「我前幾天看到也傻眼，也太多人了」。

也有過來人苦笑回應，「睡眠品質極差，只有年輕人適合」、「33歲前覺得還行，35歲以後還是別了，坐一次就要往生，當天下午跟行屍走肉一樣」、「只有我上機睡，下了飛機累到不行，寄放行李也玩不起來，吃個飯然後直接坐在地鐵位置上就睡著了，好不容易撐到3點入住，直接回去睡覺到隔天了，不過有好處是第二天通常超有精神」。

另有網友建議，若體力不如年輕人，可選清晨或早班機，「年輕時搞過1、2次後就完全受不了了，後來廉航我都只搭酷航，大型飛機、較大座位的波音787-9，早上6:40起飛，日本時間11點前就抵達，check in放行李剛好從午餐開始，精神好很多玩起來也愉快」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「2大錢坑」默默吞掉退休金！　日專家勸：快丟掉
北捷開放刷手機進站！　7月起信用卡也通
《延禧攻略》50歲女星宣布立遺囑！　留8億遺產
黃仁勳登金融時報人物榜！　「押注AI改變世界」
快訊／賴瑞隆落淚道歉：會讓兒子離開學校

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6機場舉辦飛安系列宣導活動　響應國際民航日

出國搭「最香班機」　他候機室看傻：太多人了吧！網讚最爽行程

快訊／14:47台灣西南部海域規模3.5地震　最大震度1級

交通部擬改離島充電樁比例　以轄內電動車10%為下限

12生肖本周運勢來了！猴事業財運雙冠　這類人奪愛情榜首

建中生藝術展作品用「911意象」挨批　校方撤作品道歉：確有不妥

送32元電鍋算貪汙惹議！律師曝「案件盲點」：法官判決很佛心了

不留太多遺產！90歲伯「靠1檔ETF」爽領48萬股息　網驚：頭腦真好

火鍋料第1名「熱量炸彈」曝！營養師示警：藏4種健康危機

禁1年小紅書！律師驚喊「信仰崩塌」：民主國家不該封鎖言論場域

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

6機場舉辦飛安系列宣導活動　響應國際民航日

出國搭「最香班機」　他候機室看傻：太多人了吧！網讚最爽行程

快訊／14:47台灣西南部海域規模3.5地震　最大震度1級

交通部擬改離島充電樁比例　以轄內電動車10%為下限

12生肖本周運勢來了！猴事業財運雙冠　這類人奪愛情榜首

建中生藝術展作品用「911意象」挨批　校方撤作品道歉：確有不妥

送32元電鍋算貪汙惹議！律師曝「案件盲點」：法官判決很佛心了

不留太多遺產！90歲伯「靠1檔ETF」爽領48萬股息　網驚：頭腦真好

火鍋料第1名「熱量炸彈」曝！營養師示警：藏4種健康危機

禁1年小紅書！律師驚喊「信仰崩塌」：民主國家不該封鎖言論場域

獲「從影最佳傑作」認證！白蘭雪蓋汀新作被譽最暖喜劇

李千娜才剛唱「腿軟站不直」！　驚喜合體愛女「下秒被趕下台」

生小孩前「有2條件」　公婆一聽怒了！網嘆：跟買房只能擇一

北捷開放刷手機進站！明年1月啟用QR乘車碼　7月起信用卡也通

Joeman新歡開戰了！被挖3年前假鞋團購風波　親反擊：我應該要閉嘴

男團F.F.O出道1年長大了！　超驚人變化曝光

「2大錢坑」默默吞掉退休金！　日專家苦勸：快丟掉

整座高雄變聖誕樂園！4大景點看26米耶誕樹、燈光秀　還會飄雪

忠實粉絲每年朝聖！月光・海音樂會奪「活動卓越獎」銀質獎

6機場舉辦飛安系列宣導活動　響應國際民航日

AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」

生活熱門新聞

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了

親手害了男友「教召中獎2個禮拜」　高EQ反應驚呆

快訊／8級強風來了　明變天「雨最大」地區曝

90歲伯「靠1檔ETF」爽領48萬股息　網驚：頭腦真好

「第一次違規就重罰6千」女駕駛嚇手抖！全場搖頭

週休三日若過關　上班族怕1狀況：不是減薪

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

2波變天！　入冬首波冷氣團時間曝

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

更多熱門

相關新聞

國人前3季赴日旅遊破500萬人次　超越疫前全年再創新高　

國人前3季赴日旅遊破500萬人次　超越疫前全年再創新高　

交通部觀光署訂定今年1000萬人次國際旅客來台目標，根據最新統計，今年前3季（1至9月）僅605萬7,907人次來台，反觀出國達1410萬9,540人次，觀光逆差達805萬人次，其中，赴日旅客已突破500萬人次，超越疫情前全年人數。

出國必剪指甲！　網曝1原因

出國必剪指甲！　網曝1原因

台人飛日本「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭

台人飛日本「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭

一起出國！男友獨自「升級商務艙」她心寒

一起出國！男友獨自「升級商務艙」她心寒

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

關鍵字：

紅眼班機年輕人出國凌晨

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

全台第3家「島語」12/29開幕

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面