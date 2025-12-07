出國搭「最香班機」　他候機室看傻：太多人了吧！網讚最爽行程

▲原PO驚訝，搭紅眼班機的人超多。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人出國會選擇搭紅眼班機，一名網友驚訝直呼，桃園機場凌晨2點候機室滿滿旅客，「紅眼飛東京也太多人！」底下網友笑稱，紅眼班機最划算，下班直奔機場早上到日本玩整天；但也有人苦喊「睡眠太差、35歲後坐一次快往生」，建議年紀稍長改搭早班機，「雖然少玩幾小時，但體力快樂都加倍」。

一名網友在Threads表示，他去桃園機場準備出國，卻發現凌晨2點的候機室，坐著滿滿的旅客，讓原PO感到十分驚訝，「紅眼飛東京的人也太多了吧？」

底下網友熱議，「兩點的紅眼班機是最香的，當天下班，22點出發到機場報到，凌晨2點起飛，抵達日本早上6點，到飯店櫃檯寄行李，一整天玩好玩滿」、「還要選22點多那班飛機回台，玩好玩滿」、「上個月搭凌晨2點的飛機，6點到日本，一路玩到晚上10點多回去飯店」、「我最愛的航班，下班後可以晚餐吃飽飽＋回家洗澡，12點到機場準備搭機」、「我前幾天看到也傻眼，也太多人了」。

也有過來人苦笑回應，「睡眠品質極差，只有年輕人適合」、「33歲前覺得還行，35歲以後還是別了，坐一次就要往生，當天下午跟行屍走肉一樣」、「只有我上機睡，下了飛機累到不行，寄放行李也玩不起來，吃個飯然後直接坐在地鐵位置上就睡著了，好不容易撐到3點入住，直接回去睡覺到隔天了，不過有好處是第二天通常超有精神」。

另有網友建議，若體力不如年輕人，可選清晨或早班機，「年輕時搞過1、2次後就完全受不了了，後來廉航我都只搭酷航，大型飛機、較大座位的波音787-9，早上6:40起飛，日本時間11點前就抵達，check in放行李剛好從午餐開始，精神好很多玩起來也愉快」。