一起出國！男友獨自「升級商務艙」　她心寒：被區分很難受

記者鄺郁庭／綜合報導

大部分的人買機票都是選經濟艙，有女網友表示，男友曾問過一次要不要一起升級到商務艙，她因為價格婉拒，沒想到後來男友自己升級，讓她很錯愕，「不是因為我沒坐到商務艙，而是那一刻我突然覺得，我們的距離被拉開了」。貼文一出引發討論。

原PO在Dcard發文「男友幫自己升級商務艙」，提到男友事前有問過她要不要一起升等，但她因為價錢猶豫而拒絕，本以為對方會選擇和自己一起坐經濟艙，維持「同行同座」的默契。沒想到男友選擇自己升級，把她留在經濟艙，讓她心灰意冷，「不是因為我沒坐到商務艙，而是那一刻我突然覺得，我們的距離被拉開了。明明是一起出國旅行，他卻選擇把舒適跟享受留給自己把將就留給我。」

原PO委屈表示，當她獨自坐在經濟艙時，腦中不斷浮現「如果角色互換我會不會也這樣做」的問題，她很清楚自己就算不想花錢，也會選擇和另一半坐在一起，因為她重視的是陪伴與共同經歷，而不是誰過得比較舒服。在她看來，男友明知道她因價格而退縮，卻仍選擇優先滿足自己的舒適，這讓她感覺自己不是被一起考量的夥伴，只是行程中的「陪同者」。

這件小事讓她重新檢視兩人的價值觀落差，男友看重的是有能力就該犒賞自己，她在意的則是「同步」與「共感」。她忍不住認為，如果連出國坐飛機都無法站在同一個位置，未來遇到更需要共識的大事時，雙方是不是也會各走各路？「這趟旅行還沒開始，我卻已經對這段感情多了一份不安。我只希望有一天他能明白，我難過的不是座位，而是那種被留在後面、被放在次要位置的感覺。」

貼文一出，底下網友都看傻，「價值觀、金錢觀不同，很難相處開心的」、「換一個一起坐經濟艙的就好，沒事的」、「理解但，X！談戀愛真的一堆屁事」、「不是價值觀，也沒有體不體貼問題，而是你們兩個之間0溝通，清算責任的話，你跟你男友各打五十大板。」

也有人表示，「我逆風，無論如何都會想和另一半坐一起。分開坐，我真的覺得很怪，除非有先溝通會分開坐，不然當下會很錯愕」、「雖然他沒錯，但蠻怪的！一起出去玩還分開坐」、「他雖然有問妳，可是還是選擇離開妳坐商務艙，目前這是小事，那麼以後呢？是不是以後我有問妳，然後我可以做出一堆遠離妳身體、遠離我們核心追求的未來價值？」