國人前3季赴日旅遊破500萬人次　超越疫前全年再創新高　

▲▼機場,出國,旅遊,出境,桃園機場,觀光,旅行團,自由行,出國旅遊。（圖／記者周湘芸攝）

▲今年1至9月出國達1410萬9,540人次。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署訂定今年1000萬人次國際旅客來台目標，根據最新統計，今年前3季（1至9月）僅605萬7,907人次來台，反觀出國達1410萬9,540人次，觀光逆差達805萬人次，其中，赴日旅客已突破500萬人次，超越疫情前全年人數。

根據觀光署統計，今年1至9月出國達1410萬9,540人次，較去年同期增加139萬7029人次，其中，赴日本501萬3,366人次就占整體出國人數35.53％，且不僅較去年同期增加，也超越疫情前2019年全年人數。

日本政府觀光局也統計，台灣1至9月到訪日本旅遊人數在各國間排名第3，僅次於中國大陸及韓國，9月單月52萬7,000人次也較去年同期增加12%。日本觀光局分析，儘管受到第18號颱風（樺加沙）影響，部分航班取消，但由於地方航線的航空座位數增加，以及9月下旬有3天連假等因素，訪日旅客數仍創下歷年9月新高。

國人出國除了以日本為大宗外，其次為赴中國大陸234萬3,980人次，赴韓國也有136萬4,496人次、香港120萬2,213人次、越南91萬6,993人次、泰國77萬952人次。

若以來台人數來看，今年1至9月來台605萬7,907人次，較去年同期略增51萬2755人次，其中以日本旅客101萬9,035人次最多，其次為香港旅客87萬5,804人次，韓國旅客也有69萬6,175人次、美國旅客50萬017人次、中國大陸旅客47萬7,613人次、菲律賓旅客44萬7,982人次。

觀光署表示，今年要超越當初預定的目標可能有難度，但會把握最後1個月努力，過去也有12月單月來超過100萬人次的紀錄，希望今年也有機會。另外，明年也將會針對「國際重遊客帶新客」再推出旅遊金抽獎活動。

關鍵字：

日本旅遊出國國際旅客觀光

