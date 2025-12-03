　
原形畢露！她曝1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

▲▼日本,淺草,東京,旅遊。（圖／記者施怡妏攝）

▲網友認證，旅行是戀情、友誼的照妖鏡。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

出國最能看出一個人真性情！一名女網友表示，想知道情侶或朋友合不合，最準的方法就是一起出國，因為吃飯能裝、出國不能裝，旅途中最能看出金錢觀、生活習慣與情緒管理，「有的情侶回國就分手、有的朋友回來就不聯絡」。不少網友直呼超準，除了現任，「歷屆所有前女友都是一起出國回來就分手了！」

一名女網友在Threads表示，如果想知道情侶之間，或是當朋友到底合不合適，最快、最準確的方式就是一起出國旅遊，旅途之中不僅考驗耐性，也最能看出兩人對「錢」與「生活習慣」的價值觀差異，「能看出一個人真實個性！」

原PO說，畢竟情侶或友人吃飯只有1至2小時的短暫相處，但出國要一起相處長達5至7天，「完全沒辦法裝，直接原形畢露。」

最後，原PO也看過活生生的例子，一旦觀念不合，或是有不快樂的相處摩擦，「有的情侶出國回來就分手了；有的朋友出國回來就不聯絡了！」

底下網友全認同這番說法，「我是朋友不合、老公很合！第一次帶老公出國去東京，說我是公主不能提重物，這種男人我真的嫁對了」、「出國後還會聯絡的朋友，真的會成為一輩子的好朋友」、「我除了現任女友以外，歷屆所有前女友都是一起出國回來就分手了」、「能一起出國，就能在一起一輩子喔」、「爬山也可以」、「從機票、住飯店、各種餐食的花費，看出價值觀，到規劃行程喜好與主動性，再延伸到出國後的相處、情緒價值，完全可以看出這個人跟自己合不合」。

不過也有網友認為，「結婚前我跟我老公去旅遊一趟，回來立刻分手，後來有和好，現在結婚已經17年了，他適合過日子，不適合旅行」、「真的！好伴侶不一定是好旅伴，慶幸男友配合度很高」。

12/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

