韓電商酷澎個資外洩淪「詐騙溫床」　業者偏好在中國招募員工

▲▼南韓電商「酷澎」位於南韓首爾的總部大樓。（圖／VCG）

▲南韓電商「酷澎」位於南韓首爾的總部大樓。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓電商龍頭酷澎（Coupang）近日爆發大規模個資外洩事件，超過3370萬筆用戶個資暴露外洩風險，包括姓名、電子郵件、住址，甚至玄關大門電子密碼等。警方與資安專家警告，雖然目前尚未確認有直接二次傷害案例，但詐騙集團已開始利用此次事件製造各種新型詐騙手法，提醒民眾提高警覺。

根據《韓聯社》，南韓警察廳電信通信金融詐欺整合應對小組指出，近期出現所謂「信用卡配送詐騙」案例，駭客以酷澎個資外洩為由，假稱「貴戶名下已核發信用卡」誘使民眾上當。如果用戶回應未申請信用卡，詐騙者便稱，「可能因酷澎個資外洩而誤發」，並提供假冒的客服中心電話。

民眾一旦撥打後，詐騙者會誘導安裝惡意遠端控制應用程式，一旦安裝成功，駭客即可全面控制使用者手機。

此外，還有詐騙者透過網路訊息引導用戶點擊特定連結，聲稱酷澎訂單延遲或漏送，實則可能植入惡意程式。警察廳強調，雖尚未發現直接二次傷害，但新的作案手法可能導致更多受害。

南韓警方已與科學技術情報通信部、韓國網路振興院（KISA）、金融監督院密切合作，實時監控、封鎖可疑號碼與訊息，以防二次傷害發生。警方同時呼籲，切勿點擊來源不明的電話號碼或網址（URL），任何政府或金融機構皆不會主動要求透過電話或簡訊安裝應用程式。

另外，涉及本次個資外洩的嫌犯為曾在酷澎任職的中國籍員工，負責認證系統的開發工作。中國實名職場社交網站「脈脈」分析，酷澎在中國IT人才市場頗受歡迎，招聘廣告顯示可選擇在上海、北京或首爾上班，並以高薪與優渥的年終獎金、無加班制、彈性工時、遠端工作等優勢吸引人才。

公開的招聘資訊顯示，酷澎在中國的開發團隊主要集中在北京、上海，部分崗位甚至派駐首爾。招聘文案強調高薪、穩定年終獎金、充分假期及補助房金和商業醫療保險，與中國部分IT企業普遍的高強度高競爭工作形成對比。

分析指出，酷澎之所以偏好中國開發者，除了人事成本較低，也因其電商系統運作模式類似阿里巴巴與京東等中國企業，需經驗豐富的中國開發者來管理大型物流與倉儲系統。

12/05 全台詐欺最新數據

472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男斧頭砍女警遭聲押！　9年前襲警黑歷史曝
建中生藝術展用「911恐攻」當創作！　校方撤作道歉
公寓鐵門沒關　新北25歲女遭捆綁洗劫
阿公載29歲孫赴國考　竟遇死劫祖孫雙亡
不留太多遺產！90歲伯「靠1檔ETF」爽領48萬股息

驚天越獄！3囚秘密鑿牆「床單垂降」落跑了　1重罪犯仍在逃

美國防部長：以實力而非對抗嚇阻中國　無意改變台灣現狀

宏都拉斯大選「開票卡關7天」　川普力挺候選人0.7%微幅領先

中國駐日大使館：干涉台灣問題「小心引火自焚」

手相常常被當作預測未來、洞察命運的工具，不過，當我們把算命師的專業解讀和醫學專家的觀察放在一起比較時，會發現他們的側重點可說是截然不同，非常耐人尋味。手相和塔羅牌算命師樓蘭接受日媒採訪強調，掌紋的「深淺、粗細、以及所在位置」是判讀一個人的精神能量、個性與時運走向的關鍵線索。

關鍵字：

日韓要聞南韓酷澎Coupang

