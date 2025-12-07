　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國「刻意放緩」稀土出口日本　日媒：施壓高市早苗撤回發言

▲▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗11月初在眾議院答詢時，提到台灣有事和存亡危機事態，引發中國政府強烈不滿。經過一個月後，多名日本政府關係人士如今證實，中國近期開始放緩對日本企業出口稀土的許可程序。由於中國掌握全球約7成稀土產量，此舉被解讀可能是藉稀土對日本施壓。

根據日媒《讀賣新聞》，日本多名政府相關人士透露，近期中國出口稀土的審批速度明顯比以往更慢。稀土礦物是電動車（EV）、風力發電設備、工業用機器人馬達等重要零組件不可或缺的材料，其中部分種類更幾乎由中國完全壟斷。一旦出口受阻，日本製造業勢必受到衝擊。

報導指出，在中國事實上禁止從日本進口水產品後，外界普遍關注北京當局是否會採取進一步措施。如今，稀土出口手續延宕，引發高度警戒。一名日本政府高層坦言，「（包含稀土在內的）重要礦物出口手續確實出現延宕，但是否屬於中國刻意施壓，仍無法斷定。」

另一名日本政府官員更直言，「中國似乎正以稀土對日本進行施壓。」

▲▼稀土。（圖／VCG）

▲中國以稀土作為施壓美日的手段。（圖／VCG）

據悉，中國過去多次以稀土作為外交與經濟施壓手段。2010年，中國漁船在尖閣諸島（釣魚台）附近與日本海上保安廳巡邏船碰撞後，北京當局便強硬對日本祭出稀土出口管制措施。今年4月，中國也以反制美國「對等關稅」措施為由，再度啟動稀土出口限制，導致全球供應鏈不穩。

另一方面，中國商務部發言人在12月4日的例行記者會中，再度批評高市早苗的國會發言，警告若日本「獨斷專行」，中國將採取必要措施，「所有責任都由日方承擔」。

同時，北京當局也強調，中國對稀土的出口管理「依法進行」，暗示任何動作均有法理依據，但也被外界視為對日本進一步的警告。

日本政府目前正密切觀察中國後續動向，並研判是否需採取因應措施。

12/05 全台詐欺最新數據

中國「刻意放緩」稀土出口日本　日媒：施壓高市早苗撤回發言

