陸殲-15戰機雷達照射日本F-15　澳洲國防部長：令人擔憂

▲澳洲國防部長馬勒斯與日本防衛大臣小泉進次郎。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

中國殲-15戰機6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本航空自衛隊F-15，日本防衛大臣小泉進次郎譴責這是「極其遺憾且危險的行為」，已向中方強烈抗議。對此，正在日本東京進行訪問的澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，「這是非常令人擔憂的狀況，我們將抱持堅定決心與日本一起協力合作採取行動」。

Financial Review、共同社報導，馬勒斯在區域緊張情勢升溫之際，重申對日本的支持。根據日方通報，中國殲-15戰機6日在沖繩東南方公海上空，間歇性以雷達照射日本F-15戰機；日本防衛大臣小泉進次郎形容此舉「危險且不必要」，嚴重威脅飛行安全。

針對這起事件，馬勒斯表示，澳洲堅決與日本站在一起，捍衛印太地區基於規則的秩序，並形容澳日兩國的戰略一致性已達到「歷史上任何時刻都未曾有過」的高度，6日的事件令人擔憂，澳洲也曾在與中國人民解放軍的互動中遭遇類似困擾，「我們理解各國國防部隊會有互動，但我們絕對期待這些互動是安全且專業的」。

近月來，中日緊張關係持續升溫。北京政府對日本首相高市早苗關於台灣有事的言論表達強烈抗議，暫停日本海產品進口，提醒公民近期避免前往日本。在海上，中日海巡船隻圍繞釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）展開新一輪對峙，中方船隻創下巡邏時間紀錄。

馬勒斯重申，澳方將繼續堅定不移地與日本站在一起，合作維護區域國際秩序。