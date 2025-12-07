手相師VS醫師！佛眼紋具備身兼多職潛能　日醫「讀手」揭身體警訊

▲日本醫生揭露手掌能判斷很多健康狀況與身體發出的警訊。（示意圖，pixabay）

手相常常被當作預測未來、洞察命運的工具，不過，當我們把算命師的專業解讀和醫學專家的觀察放在一起比較時，會發現他們的側重點可說是截然不同，非常耐人尋味。手相和塔羅牌算命師樓蘭接受日媒採訪強調，掌紋的「深淺、粗細、以及所在位置」是判讀一個人的精神能量、個性與時運走向的關鍵線索。

大拇指關節出現眼狀紋路代表什麼？

據日本媒體《チューリップテレビ》報導，樓蘭提到，如果你的掌紋線條看起來深邃又鮮明，通常意味著你擁有強勁的行動力和積極進取的衝勁；相反地，倘若紋路較淡薄或有中斷的現象，則可能暗示當事人對人生方向還在摸索，或是意志力稍顯不足。有趣的是，她還指出大拇指關節上若出現類似眼睛的紋路，也就是俗稱的「佛眼紋」，這代表擁有來自祖先的福澤庇佑，甚至具備一人身兼多職的潛能。不過樓蘭也特別叮嚀大家，掌紋絕非固定不變，它會隨著我們人生的經歷和所做的每個選擇而悄悄變化，所以命運是瞬息萬變。

從醫學角度來看，加納渡邊醫院的渡邊學醫師則指出了一個核心觀點，人類比其他動物更擅長運用語言、表情和雙手操作工具，因此「人的雙手更容易展現出各式各樣的個人標記，他妙喻「就像臉部會流露喜怒哀樂的表情一樣，手也會呈現出專屬於個人的手相，如果說臉部表情反映的是一個人的溝通模式，那麼手相所展現的，就是經年累月使用雙手的方式與生活習慣的沉澱累積。

醫師如何從手掌分析健康狀況？

雖然渡邊醫師澄清掌紋並不能作為診斷病情的正式憑據，但它確實能透露出一些關於身體狀況和日常作息的小秘密。醫師們在觀察手部時，會特別留意幾個細節，首先是手掌的血色是否紅潤有光澤；其次是大拇指根部的肌肉是否厚實飽滿，因為這與個人的精力體能有直接關聯，此外，他們也會注意掌紋有沒有明顯的斷裂，或是否增生了許多橫向細微的紋路。這些細微的記號很可能是身體在發出警報，提醒你可能已經操勞過度、飲食營養失衡，或是長期精神緊繃等問題。從科學角度來看，我們的手掌就像是一面誠實的鏡子，能夠及時反映出我們身體內部的健康實況。



