東京風俗店「嬰屍頭顱」整顆塞冰箱！四肢放保鮮盒冷凍　恐怖分屍

▲日本一間風俗店員工休息室內的冰箱竟然出現遭肢解的嬰兒屍體。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京墨田區一間風俗店6日驚傳嬰兒分屍案，一名男員工在冰箱發現疑似嬰兒的頭部，警方獲報趕往現場後，確認放在冷凍庫的是遭分屍的嬰兒遺體，包含頭部與四肢，分別被裝在塑膠袋和保鮮盒內，初步判斷為出生數個月到1年的嬰兒，但軀幹至今下落不明。

根據《產經新聞》報導，東京一間風俗店的男性員工6日晚間9時向110通報稱，「打掃店內冰箱時，發現疑似小孩頭顱的東西。」

警視廳獲報趕往現場後搜查冰箱，在冷凍庫內發現一個被裝進塑膠袋內的嬰兒頭顱，以及被裝進保鮮盒的嬰兒四肢。初步研判，死者為出生數個月至1年內的嬰兒，性別不明。此外，警方並未發現死者的軀幹。

由於遺體明顯遭到人為切割，警方已將此案定調為「屍體損毀遺棄」刑案，正全力追查相關涉案人士。

尋獲嬰兒遺體的風俗店位於JR錦糸町車站附近的繁華商業區，而冰箱則是放置在2樓的辦公室兼員工休息室內。消息傳出後，現場立即拉起封鎖線，大批警力進駐調查，引起當地民眾恐慌。

一名經常在附近活動的30多歲上班族表示，「這一帶本來就有很多餐廳和風俗店，沒想到會發生這麼殘忍的事件，真的很震驚。」