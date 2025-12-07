估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了

▲入冬首波冷氣團可能報到。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，入冬最強冷空氣周六（13日）傍晚開始南下，影響至15日，強度將觸及「大陸冷氣團」標準，本島平地最低氣溫亦將挑戰10度以下。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周一上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫下降，北台轉涼，中南部白天舒適早晚涼；周二上半天北部、東半部仍有雨，下半天東北季風漸減弱，降雨逐漸減緩。

吳德榮分析，周三、周四天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼；周五迎風面水氣略增，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，至於入冬最強冷空氣，最新歐洲模式模擬調整為周六傍晚開始南下，影響至下周一（15日），強度將觸及大陸冷氣團標準（台北觀測站≦14度），本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下；周六乾轉濕，周日、下周一迅速轉乾冷。

吳德榮表示，但由於科學的極限，模式會繼續調整，且各國模式模擬的強度並不一致，南下的時間亦見分歧，需持續觀察，下定論還太早。