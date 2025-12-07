快訊／8級強風來了　明變天「雨最大」地區曝

▲周一變天。（圖／資料照／記者許靖騏攝）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風！中央氣象署表示，周一、周二基隆北海岸、大台北地區及宜蘭有陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周一晚上，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今天輻射冷卻影響，早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星短暫雨。

氣象署指出，周一東北季風增強，周二東北季風影響，此波冷空氣較弱，僅北台灣白天高溫稍降；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率高，其中基隆北海岸、大台北及宜蘭有局部大雨機率。

氣象署預報，周三至周五東北季風減弱，水氣亦減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；周六東北季風再增強，此波冷空氣較強，迎風面北部、東半部、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨。