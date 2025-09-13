　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北有機好茶評選揭曉　坪林茶農陳金環奪金質獎

▲新北有機好茶評選揭曉 坪林茶農陳金環奪金質獎。（圖／新北市農業局提供）

▲坪林有機茶農陳金環（右）榮獲今年新北有機好茶評鑑金質獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市有機運銷合作社於9月13、14日在新店YES！LIFE裕隆城辦理「新北有機好茶分類分級評選頒獎典禮暨新北有機環境永續市集」，本屆由農友陳金環獲得包種茶組金質獎，新北市副秘書長張其強今（13日）出席頒獎，肯定農友製茶辛勞與對農業永續發展的貢獻。活動期間只要在市集現場下載新北行動支付APP、掃描QR碼即可獲得新北幣100元數位券（每日限量1500張），可用來折抵現場消費使用，歡迎民眾踴躍到現場選購。

今年「新北有機好茶分類分級評選」比賽計有54點，由產官學三方擔任評審，採國際標準進行評比，秤取3公克沖泡5分鐘，從茶葉外型、茶湯色澤、香氣、滋味及浸泡後的葉底都是評審的項目。本次評鑑評選出金質獎12點、銀質獎18點、銅質獎10點，農業部茶及飲料作物改良場北部分場長蘇彥碩表示，今年因氣候合適，有機包種茶整體品質更佳，推薦大家一定要購買，尤其金質獎茶葉條索緊結，茶湯蜜綠顯黃，帶有玉蘭花香、梔子花香、桂花香的濃郁香氣，滋味乾淨平衡，甘甜醇厚，充分展現有機茶鮮甜滋味。

▲新北有機好茶評選揭曉 坪林茶農陳金環奪金質獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市副秘書長張其強出席頒獎典禮表揚有機茶農。

坪林有機茶農陳金環榮獲今年新北有機好茶評鑑金質獎，16年前，因母親的一句話返鄉，接手舅舅留下的茶園，從門外漢開始學習農事，為了保護生態環境，堅持以有機與自然農法耕作，並將茶園命名為「溪山尊上」以紀念外公的山林。有機耕作初期因停用農藥化肥，產量一度驟減八成，但持續以手工除草、覆草輪作、施用有機質肥料等方式改善土壤，逐步讓茶園恢復生機。經過多年努力後，茶樹體質健壯、品質穩定，今年更可收成100斤茶乾，茶香濃郁。陳金環相信善待土地必能換來純淨風味的回報，邀請民眾一同品嚐山林間的清新回甘。

現場除了有機好茶頒獎典禮，同時舉辦新北有機環境永續市集，邀請本次有機茶評鑑的得獎農友擺攤，像是草茶趣、日森高山有機茶、赤科山天心茶莊、綠光農園、新峯友茶及泰得意製茶廠。另外還有鶯歌秦佳圓有機農場販賣有機蔬菜、三芝牧蜂休閒農場販賣品質好的蜂蜜，為大家提供新北特色農特產品，逛累了還可以參加有機講座，聆聽有機農友分享種植有機的心路歷程，歡迎大家假日前往裕隆城5樓大廳一起同樂。

▲新北有機好茶評選揭曉 坪林茶農陳金環奪金質獎。（圖／新北市農業局提供）

▲9月13日周末在市集現場下載新北行動支付APP、掃描QR碼即可獲得新北幣100元數位券。

新北市有機運銷合作社理事主席陳宏裕表示，此次自辦社內分級活動，目的是透過專業的分級評選，由合作社把關品質並辦理共同運銷，協助提升社員收益，力挺有機農持續有機耕種，也透過評審品評，逐步協助農友提升茶品品質。評選過後的比賽茶配合風味特色輪，讓消費者能夠依照風味特色輪，選擇自己喜愛的茶品，增加購買意願。

新北市副秘書長張其強表示，有機農業代表著對土地的尊重及對生態的保護，更是對未來世代的承諾。為鼓勵茶農加入有機耕作行列，市府持續提供有機肥料、農業機械及生產資材補助，減輕農民負擔，同時透過辦理分類分級評選，鼓勵有機茶農友辛勤培育出好喝的有機茶，也歡迎民眾一同品茗。

▲新北有機好茶評選揭曉 坪林茶農陳金環奪金質獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北有機環境永續市集於9月13、14日新店裕隆城5樓熱鬧展開。

【更多新聞】

►基隆狠爸遷怒「枕頭悶死5歲兒」連鼻樑都壓斷　今遭起訴繼續羈押

►卡拉OK喝太嗨！男醉倒沙發睡到隔天　老闆娘叫不醒發現他死了

►阿公田裡裝「山豬吊」5歲金孫誤踩慘變獵物　超可憐畫面曝光

►「柴油車灌95」員工加錯油害引擎受損　加油站判賠26萬

►替學妹出氣！國中生撂人「BB槍抵頭+鋁棒狂K」　成年共犯下場慘

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新研究「這睡姿」助大腦排毒！　專家：可預防記憶力衰退
快訊／高鐵驚傳「行動電源起火」車廂竄濃煙　乘客遭燙傷
川普一封信喊話北約！
Lulu、陳漢典閃婚「玖壹壹爆粗口」　紅包金額曝
知名烘焙坊驚傳倒閉！　負責人夫妻「人間蒸發」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

提前迎中秋！大雅「藝家人」活動千人熱情參與

新北有機好茶評選揭曉　坪林茶農陳金環奪金質獎

新北農業局推平溪金農遊　萬株豔紅鹿子百合綻放迎賓

快訊／高市府證實！前議員特助是大峽谷地主　開罰300萬移送偵辦

新北率先推「久任獎金」　侯友宜表揚493位教保員

基隆十全公園親子園遊會　笑聲滿載共築幸福城市

紅綠燈變聰明！新北AI動態調整秒數　通勤運輸走廊更順暢

從創院到防疫戰線　雲林長庚「歷史牆」展15年心血

柚見幸福！「2025斗六文旦節」熱鬧登場　柚農評鑑得獎名單出爐

永續、創新雙料榮耀！矽品精密獲國家企業環保獎與TSAA金獎

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

提前迎中秋！大雅「藝家人」活動千人熱情參與

新北有機好茶評選揭曉　坪林茶農陳金環奪金質獎

新北農業局推平溪金農遊　萬株豔紅鹿子百合綻放迎賓

快訊／高市府證實！前議員特助是大峽谷地主　開罰300萬移送偵辦

新北率先推「久任獎金」　侯友宜表揚493位教保員

基隆十全公園親子園遊會　笑聲滿載共築幸福城市

紅綠燈變聰明！新北AI動態調整秒數　通勤運輸走廊更順暢

從創院到防疫戰線　雲林長庚「歷史牆」展15年心血

柚見幸福！「2025斗六文旦節」熱鬧登場　柚農評鑑得獎名單出爐

永續、創新雙料榮耀！矽品精密獲國家企業環保獎與TSAA金獎

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

詩亞遭指控「騙身邊朋友變成蝦皮帳戶人頭」　她表示一定要律師處理

提前迎中秋！大雅「藝家人」活動千人熱情參與

快訊／高鐵驚傳「行動電源起火」濃煙狂竄！3人遭燙傷

公館圓環抗議驚見「蔣萬安遺照」！議員怒轟：死亡威脅不辦嗎？

趙露思怒轟品牌推卸責任　親揭直播取消原因：逼我又變瘋子

最新研究「這睡姿」助大腦排毒！專家：可預防記憶力衰退

玖壹壹健志鬆口了「明年要辦婚禮」！　春風聽郭書瑤名字竟冷笑

60元炸魷魚「份量超空虛」！顧客開袋傻了：老闆說生食級的？

中美會談前夕摩擦升級　 陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

【余祥銓變攝影師？】扛機器滿場狂跑！滿頭大汗超認真

地方熱門新聞

社工助葬禮　4年後宵夜被警盯上暖翻

前議員特助是大峽谷地主　罰300萬送辦

8年污水困擾終結！新北板橋68戶居民完成接管

基隆停電428戶受影響　台電曝原因

普發5000先來　嘉縣1.6萬鄉民最快下月就能領

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

大量陸客遊金門不熟交通規則　縣府稽查及宣導

白虎斑貓車禍重傷險癱　動保處醫療復健助重生

台南麻豆消防推「擊退一氧化碳怪獸」遊戲寓教於樂

921國家防災日將至南消四大安定分隊水樂園親子活動寓教於樂

奇美博物館攜手消防南消五大體驗站寓教於樂學防災

透明治理典範！雲林監獄經驗分享助攻標竿學習

「美濃大峽谷」翻版！高雄農地淪垃圾場

新北影響力微電影奪金鵰雙獎

更多熱門

相關新聞

新北推平溪金農遊　萬株豔紅鹿子百合綻放

新北推平溪金農遊　萬株豔紅鹿子百合綻放

新北市農業局攜手平溪紫東社區，復育臺灣特有種豔紅鹿子百合十年有成。今（13日）舉辦「2025平溪金農遊開幕式與豔紅鹿子百合致贈儀式」，邀請台灣自然保育基金會、農業部林業試驗所、國立自然科學博物館等單位共襄盛舉，分享復育成果，並進行「平溪金農遊」農遊系列活動說明及體驗，包含：豔百賞花導覽、社區特色風味餐、蜂蠟藍染體驗與紅淡蜜品蜜體驗，以花卉復育結合農村旅遊，打造兼具生態保育與觀光魅力的平溪新亮點。

新北率先推「久任獎金」　侯友宜表揚493位教保員

新北率先推「久任獎金」　侯友宜表揚493位教保員

新北AI動態調整秒數　通勤運輸走廊更順暢

新北AI動態調整秒數　通勤運輸走廊更順暢

瑞芳警防竊宣導「四聲道」　提升見警率守護國際客

瑞芳警防竊宣導「四聲道」　提升見警率守護國際客

新北里環境認證頒獎　侯友宜親謝里長志工

新北里環境認證頒獎　侯友宜親謝里長志工

關鍵字：

新北市有機好茶市集金質獎

讀者迴響

熱門新聞

小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

H級辣模產前2週宣布離婚！　「3個月短命婚玩完」導火線曝

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面